Jedna od najbizarnijih nesreća na radu u Srbiji dogodila se početkom 2008. godine u Zemunu, kada je pekar Joše S. (37) izgubio život pod još uvek nedovoljno razjašnjenim okolnostima.

Nesrećni čovek radio je noćnu smenu u pekari pripremajući testo za hleb i peciva. Međutim, umesto da iz peći izađu prvi vekni hleba, njegove kolege zatekle su stravičan prizor koji će dugo pamtiti.

Pekar je pronađen zaglavljen u velikoj mašini za mešenje testa, okrenut naglavačke između metalnih šipki. Prema tadašnjim informacijama iz istrage, mašina nije bila uključena u trenutku nesreće, zbog čega nikome nije bilo jasno kako je došlo do tragedije.

Kolega koji je prvi ušao u prostoriju odmah je pozvao pomoć. Zajedno sa vlasnikom pekare uspeo je da izvuče nesrećnog čoveka iz mašine, ali uprkos naporima da ga spasu, pekar je preminuo pre dolaska Hitne pomoći.

Obdukcija je kasnije pokazala da je smrt nastupila usled gušenja, odnosno snažnog pritiska na grudni koš i stomak. Istražitelji su razmatrali više mogućnosti – od toga da mu je iznenada pozlilo, pao i zaglavio se, do mogućnosti da je pokušavao da pregleda ili očisti mehanizam. Konačan odgovor nikada nije potpuno razjašnjen.

Vest o tragediji šokirala je Zemun, a slučaj je godinama ostao upamćen kao jedna od najneobičnijih smrti na radnom mestu u Srbiji. Mnogi pekari i danas ga pominju kao opomenu koliko rad sa industrijskim mašinama može biti opasan čak i kada se čini da su isključene i bezbedne za rad.