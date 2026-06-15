Sve je počelo u porodičnoj kući. Božidar se još jednom posvađao sa sinom i suprugom oko podele imanja, ali i u vezi sa jednom lokalnom fudbalskom utakmicom

Svirepi zločin počinjen je 24. aprila 2017. godine u 8 sati ujutru. Božidar D. (77) ubio je sina Miroslava (57), suprugu Radu (76) i šuraka Pavla Ž., a snaju Goricu (55) ranio u masakru kakvo selo Barič ne pamti!

Sve je počelo u porodičnoj kući. Božidar se još jednom posvađao sa sinom i suprugom oko podele imanja, ali i u vezi sa jednom lokalnom fudbalskom utakmicom. Dohvatio je pištolj, pa je Rada odmah počela da beži. Božidar je prvo upucao sina Miroslava, a snajku Goricu teško ranio. Istrčao je iz kuće i sustigao suprugu koja je pokušavala da se spase u kući svoje sestričine Verice Đ.. Međutim, nije uspela da pobegne - usmrtio je na krevetu, a Verici izgovorio da nju neće da dira jer "ništa nije kriva".

- Ušao je u sobu i rekao joj: "Majku ti je*em, ti si za sve kriva! Da znaš samo da su ti sin i brat mrtvi!" Posle je opalio metak i izašao. Rekao je da mu ja nisam ništa skrivila, pa samim tim nema razloga da me ubije. Krenuo je da mi pruža ruku, ali sam ga odbila. Zatim je izvadio pištolj, pokazao na šaržer i rekao: "Ovo što je u njemu je za mene, ja sam moj plan ispunio!" - ispričala je Verica za ranije za medije.

Potom je otišao kod šuraka Pavla i njega hladnokrvno upucao ispred kuće.

Nakon krvavog pohoda, Božidar je seo na bicikl i uputio se ka crkvi svetog Arhangela Mihaila. Naišao je na svog brata od ujaka i izgovorio rečenicu koja je sledila čoveka:

- Sve sam ih pobio, ali ku*va mi uteče. Idem da se ubijem.

- Mislio sam da će pucati i u mene. Međutim otišao je ka crkvi i nekoliko trenutaka kasnije začuo se poslednji hitac koji je ispalio sebi u glavu. Čuo sam to i odmah sam znao - ispričao je tada uznemireno za medije Rade.

Božidar D. izvršio je samoubistvo u porti crkve. Njegovo telo satima je ležalo pored bunara, sve dok je u selu, na više lokacija, trajao uviđaj.

Božidar je godinama radio u inostranstvu, tačnije u u Austriji, i bio je čvrsto rešen u da svu svoju imovinu u Bariču - kuću u kojoj je počinio masakr i okolno dvorište - testamentom ostavi unuku Mališi, Mirosavljevom sinu. Međutim protiv te odluke pobunili su se Božina supruga Rada, ali i Miroslav i njegova žena Gorica.

Kako su ispričali poznanici, taj sukob je trajao godinu dana. Kobnog jutra je samo došlo do kulminacije. Kako su meštani govorili i Božidar i Miroslav su bili lovci, imali su registrovano oružje kojim su pretili jedan drugom nakon svake svađe. Crni scenario bio je neizbežan.

Meštani su znali da su oni imali probleme i da je Božidar pretio da će sve pobiti, ali niko nije hteo da se meša. To je išlo toliko daleko da je Božidar sa sopstvenom ženom bio u sudskom sporu - zahtevao je da se polovina jedne, od dve velike kuće u dvorištu, prevede lično na njegovo ime.

Goričin otac Radivoje je za medije izjavio:

- Svesna je, progovorila je, ali je rekla da zbog teškog stanja neće biti na Miroslavljevoj sahrani. Božidar ih je maltretirao, pričali smo Miroslavu da ga prijavi, ali on je oklevao. "Uzeće mu oružje", govorio nam je Miroslav. Eto, sad su mu ga i uzeli, ali Miroslava više nema.

Godinu dana nakon tragedije, Gorica je smogla snage da opiše kako se sve desilo. Ispričala je o sukobu oko antene, pa kako je Božidar čekao da Miroslav izađe iz kotlarnice pa mu je pucao u grudi, da bi mu nakon toga prišao i overio ga metkom u glavu.

- Kad je ubio Miroslava, počeo je da juri mene! Toliko sam bežala da nisam osetila da me je metak pogodio u grudi. Pala sam i pomislila da će me upucati u potiljak, ali sam se uspravila i nastavila da bežim. Drugi metak me je pogodio u lopaticu, a treći mi je završio u bradi. Nisam prestajala da trčim... Nekako sam stigla do kuće mog oca, koji me je stavio u kola i odvezao u bolnicu - ispričala je ona za tada za medije.

- Pretio je da će nas sve pobiti. On je to govorio drugim ljudima pred prodavnicom, ali smo ga mi shvatali olako. Čak je i unuku rekao nakon smrti moje majke: "Sahranjivaćeš ti još". Bili smo prvi u selu, a on nas je sve upropastio.

Bio omađijan, išao u Jabukovac?!

Da sve bude još bizarnije, komšije su za medije otkrile detalj koji je izazvao jezu - samo nekoliko dana pre ovog trostrukog ubistva i samoubistva Božidar je otišao u ozloglašeno selo Jabukovac, poznato po masakru koji se u njemu dogodio 2007. godine. Tada je duševni bolesnik Nikola Radosavljević ubio devetoro ljudi!

Ovaj kraj je poznat po verovanju u crnu magiju, pa mnogi meštani žive u strahu, sumnjajući da je Božidar omađijan prilikom odlaska u Jabukovac.

- Čuli smo za to i verujemo da je tamo išao. Nakon sahrane smo našli u kući nešto o čemu se ne priča... Konce, maramice, vosak, katanac i ključ u jednoj kesi, i to u delu kuće u kom smo živeli Miroslav i ja - rekla je Gorica D. ovim povodom.