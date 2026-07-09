Na društvenim mrežama ponovo je aktuelno svedočanstvo igumanije iz manastira Reškovica o ocu Joilu Bulatoviću, poznatom ostroškom duhovniku.

U priči koja se masovno deli među vernicima govori se o njegovoj navodnoj prozorljivosti i sposobnosti da prepozna skrivene namere ljudi. Pratioci tvrde da se od ovog duhovnika "ništa nije moglo sakriti", dok se događaj prepričava kao primer njegove pronicljivosti.

Mladi par došao na venčanje pod Ostrog

Prema svedočanstvu, jedan mladi par došao je u Ostrog zajedno sa kumom kako bi obavili čin venčanja.

Otac Joil, koji je tada služio, navodno je odmah osetio da postoji problem i odbio je da venča par.

Kada su ga upitali zbog čega ne želi da obavi obred, u priči se navodi da se obratio kumu rečima:

"A što ti, kume, mu spavaš sa ženom?"

Kum je, prema ovom svedočenju, pokušao da negira optužbe, ali je otac Joil zatim navodno ukazao i na devojku, tvrdeći da ona vara budućeg supruga.

Ona je negirala te tvrdnje, ali se, kako se navodi u priči, kasnije ispostavilo da su postojali razlozi za sumnju.

Mladoženja doživeo veliki šok

U svedočanstvu se dalje navodi da je mladić, nakon saznanja istine, doživeo veliki stres i da je od šoka pao u nesvest.

Prema priči koja kruži internetom, otac Joil je sprečio brak iza kojeg se navodno krio plan da mladić kasnije pretrpi veliku finansijsku štetu.

Važno je napomenuti da se radi o ličnom svedočanstvu koje se deli na društvenim mrežama, a detalji događaja nisu nezavisno potvrđeni.

Nova ljubav nakon razočaranja

Priča koju vernici prenose ima i srećan nastavak.

Kako se navodi u objavi, mladić je ostao neko vreme pod Ostrogom kako bi se oporavio od razočaranja. Tamo je upoznao drugu devojku, a iz tog poznanstva kasnije se razvila ljubav koja je završena brakom.

Brojni komentari vernika

Objava je izazvala veliki broj reakcija na Fejsbuku. Mnogi korisnici su u komentarima isticali značaj vere i razboritosti, dok su drugi govorili o tome kako je, prema njihovom mišljenju, otac Joil prepoznao ono što drugi nisu videli.

Jedan od komentara posebno je privukao pažnju:

"Mladi momci se zaljubljuju u iluzije i priviđenja, a posle kada glava zaboli..."

Drugi korisnici su poručivali da priča pokazuje važnost iskrenosti i opreza u donošenju velikih životnih odluka.

Na kraju objave ostala je poruka koju vernici često povezuju sa ovim duhovnikom:

"Od oca Joila se ništa ne sakri!"