Druga polovina nedelje mnogima će doneti uobičajene obaveze, ali prema astrološkim tumačenjima, pripadnici dva horoskopska znaka mogli bi da imaju posebno prijatan period kada su finansije u pitanju.

Astrolozi smatraju da se otvaraju mogućnosti za dodatnu zaradu, povraćaj ranije uloženog novca ili poslovne prilike koje bi mogle dugoročno da poprave finansijsku situaciju.

Najviše razloga za optimizam, prema ovim predviđanjima, imaće Bikovi i Jarčevi.

Bik

Bikovima bi druga polovina nedelje mogla doneti vest koja će ih obradovati.

Moguće je da stigne uplata koju su već gotovo zaboravili, povraćaj novca ili ponuda za dodatni posao koji neće zahtevati previše vremena, a mogao bi doneti solidnu zaradu.

Na poslovnom planu, trud i zalaganje mogli bi biti primećeni. Neki Bikovi mogli bi dobiti predlog za saradnju ili priliku koja će se pokazati kao finansijski isplativa.

Ako već neko vreme razmišljate o razgovoru za povišicu ili boljim poslovnim uslovima, astrolozi smatraju da bi sada mogao biti dobar trenutak da napravite prvi korak.

Ipak, savet je da se ne donose impulsivne odluke. Deo novca bi bilo korisno sačuvati ili uložiti u nešto što može doneti korist na duži rok.

Jarac

Jarčevi bi mogli imati osećaj da se trud iz prethodnih meseci konačno isplatio.

Prema astrološkim predviđanjima, moguće su nagrade za dobro obavljen posao, bonus, honorar ili poslovna ponuda koja može otvoriti put ka većim prihodima.

Oni koji su čekali odgovor u vezi sa poslom ili finansijama mogli bi dobiti upravo ono čemu su se nadali.

Pored finansijskog pomaka, Jarčevi bi mogli steći i dodatno samopouzdanje kada je reč o budućim odlukama. Ovo bi mogao biti povoljan period za planiranje većih kupovina, štednje ili ulaganja, ali bez nepotrebnog rizika.

Prilike treba prepoznati na vreme

Astrolozi poručuju da će druga polovina nedelje posebno pogodovati onima koji su bili uporni i strpljivi.

Neočekivani finansijski pomak ne mora doći u obliku velikog dobitka, već kroz manju poslovnu priliku, novi kontakt ili ponudu koja u početku deluje skromno.

Zato se savetuje da budete pažljivi prema novim mogućnostima, proverite sve ponude koje dobijete i ne zanemarite prilike koje izgledaju nevažno.

Prema astrološkim tumačenjima, upravo takva prilika mogla bi se pokazati kao najvrednija.