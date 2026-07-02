Janjušević se oglasio video-porukom putem zvaničnog Instagram naloga:

"Dragi prijatelji, ja se jako retko uključujem i obraćam na ovaj način, ali smatram da je jako bitno da podelim sa vama događaj koji se desio prilikom skupa blokadera ispred zgrade MUP-a u Priboju, gde je njih dvadesetak izrazilo negodovanje vezano za situaciju i požar na deponiji Duboko, koji je jutros ugašen.



Oni su tu uputili, a šta drugo očekivati od njih, najgore uvrede i na moj račun i na račun opštinskog rukovodstva, i nemam ja nikakav problem sa tim i da su to uradili još gore i jače, konkretno ka meni. Ono sa čim imam problem je da je jedan od njih prišao pod prozor, tačnije pod terasu gde je bila moja majka, i praveći se da priča sa nekim na telefon, a gledajući u nju, rekao da mene treba ubiti.



Ja sam, evo, krenuo za Priboj, dakle taj Miralem Crnčević koji je rekao mojoj majci da mene treba ubiti, to treba da kaže meni. I na sve to je i grupa blokadera koja je bila na stepeništu MUP-a, pokazivala i dobacivala mojoj majci, koja je žena i lošijeg zdravlja, naravno, ona to krije od mene kako je podnela, i pokušala je da sakrije da se sve to dogodilo.



Dakle, ja dolazim u Priboj, ništa ne pretim, nikakvih pretnji, samo ću vam biti na raspolaganju da meni kažete i vi, gospodine Crnčeviću, kako ćete me ubiti, a i ovi drugi blokaderi da mi objasne, u potpuno normalnom razgovoru, zašto su dobacivali mojoj majci i zašto ona ima bilo kakve veze sa ovim.



Dakle, sve što imate kažete meni, ja kada sam u Priboju, kad prolazite pored mene, pognete se, pognete glavu kao miševi, ne smete da me pogledate, a ja potpuno sam otvoren za sve da mi kažete šta je problem, da čujem šta je i rešenje, da mi kažete šta je rešenje, ali vi nikad nemate rešenje.



Tako da, evo, krenuo sam u Priboj, stići ću dole, vrlo sam razočaran, dakle, što se tiče mene kao mene, ja vas se ne plašim, radujem se susretu i sa vama i razgovoru sa vama. Žao mi je samo što... Majka mi je narušenog zdravlja i znam da ona to krije, ali to loše podnosi, kao i cela porodica. To nije put. Ja nikada, i mi nikada, ničiju majku nismo popreko pogledali.



Dakle, dajem vam priliku da to kažete meni, a ne mojoj majci. Nju ostavite na miru, a sve što imate da kažete, da zamerite, možete meni.



Još jednom, obzirom da je direktnu pretnju uradio izvesni Miralem Crnčević, pozivam sve prijatelje da slučajno ovo ne povežu sa bilo kakvom međunacionalnom pričom, zato što to nema nikakve veze sa tim, to je samo jedna poremećena blokaderska budala koje ima u svim nacijama. Tako da neću ovo da neko povezuje ili slučajno da neko ovo uzme za i zloupotrebi za bilo kakve međunacionalne priče.



Ja sa braćom Bošnjacima u Priboju imam savršene odnose, tako da, ovo su pojedinci ispranih mozgova, prepuni mržnje, kojima ništa nije sveto. Vidimo se u Priboju, družićemo se narednih dana, razgovaraćemo. Deponija će biti rešena prvo kroz pronalaženje načina da se otpad deponuje na druge sanitarne deponije i moraće i fizički da se potpuno ukloni, kako iz ekoloških razloga, tako i zbog projekta 'Bistrica 2'.

Dakle, mi radimo na rešenjima koja nisu laka, ali još jednom kažem, nije rešenje kada dođeš jednoj majci pod prozor, bilo čijoj majci, i kažeš da joj treba ubiti sina. Tako da, evo, njen sin dolazi dole da vas pita redom kako ćete rešiti taj problem mojim ubistvom i da vas pitam još jednom zašto ste provocirali i zašto ste joj dobacivali sa tog skupa i da li je to jedino što možete i znate da pružite.



Vidimo se", zaključio je on.