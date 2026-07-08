Bračni par iz Sjedinjenih Američkih Država nije ni slutio da će običan DNK test iz radoznalosti promeniti njihov život. Mesec dana nakon slanja uzorka stigli su rezultati koji su otkrili da njihov dvanaestogodišnji sin nije biološko dete muškarca koji ga je odgajao od rođenja.

Kasnije se ispostavilo da je tokom postupka vantelesne oplodnje u klinici došlo do ozbiljne greške, zbog koje je korišćen reproduktivni materijal drugog muškarca.

Šok nakon rezultata DNK analize

Kako je za televiziju ABC4 ispričao Vener Džonson, ostao je bez reči kada je otvorio rezultate testa.

"Video sam ime svoje supruge kao majke, ali je na mestu gde je trebalo da piše ime oca stajalo 'nepoznato'."

U prvi mah, kaže, nije mogao da poveruje da je došlo do takve greške.

"Svesni ste da ovakve greške mogu da se dogode, ali nikada ne pomislite da biste upravo vi mogli da budete među ljudima kojima će se to desiti."

Greška tokom vantelesne oplodnje

Dona i Vener Džonson odlučili su se za vantelesnu oplodnju 2007. godine, nakon što su saznali da prirodnim putem ne mogu da dobiju drugo dete.

Posle rezultata DNK testa odlučili su da sinu ispričaju istinu, a zatim su pokrenuli potragu za njegovim biološkim ocem.

Istraga je pokazala da je biološki otac dečaka istog dana sa svojom partnerkom bio u istoj klinici za vantelesnu oplodnju, što je dodatno učvrstilo sumnju da je tokom postupka došlo do zamene reproduktivnog materijala.

Obe porodice tužile kliniku

Nakon što su utvrdili šta se dogodilo, obe porodice odlučile su da podnesu tužbu protiv klinike u kojoj je, kako tvrde, napravljena greška.

Vener je rekao da su očekivali više razumevanja od ustanove u kojoj je sproveden postupak.

"Sve kroz šta prolazimo je nezamislivo. Očekivali smo da će, imajući u vidu ozbiljnost cele situacije, pokazati više razumevanja i saosećanja u komunikaciji sa nama, ali to se, nažalost, nije dogodilo."

Retke, ali ozbiljne greške

Greške tokom postupaka vantelesne oplodnje izuzetno su retke, ali kada se dogode mogu imati ozbiljne pravne, medicinske i emotivne posledice za sve uključene porodice.

U ovom slučaju, DNK analiza, koju je par uradio iz radoznalosti, otkrila je istinu tek nakon više od decenije, potpuno promenivši život dve porodice.