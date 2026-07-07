Na putu Čelarevo - Gložan danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je poginula žena, saznaje Tanjug.
Do nesreće je došlo oko 18.00 sati, kada su se sudarili putničko vozilo i bicikl kojim je upravljala nastradala.
Uviđaj je u toku.
Jedna žena poginula je danas kod Bačke Palanke
Na putu Čelarevo - Gložan danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je poginula žena, saznaje Tanjug.
Do nesreće je došlo oko 18.00 sati, kada su se sudarili putničko vozilo i bicikl kojim je upravljala nastradala.
Uviđaj je u toku.
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