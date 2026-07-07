Jabuka je malo ostrvo koje usred Jadrana izranja iz mora poput komada crnog vulkanskog kamena, a prema brojnim pričama kroz istoriju više puta je promenilo sudbinu brodova koji su mu se previše približili.

Kompas prestaje da pokazuje pravi smer

Naime, njegove magnetne anomalije toliko su snažne da kompas u njegovoj blizini prestaje da pokazuje pravi smer. Zbog toga su mornari vekovima zazirali od ovog ostrva, a ni danas mu nije moguće prići bez posebne dozvole.

Malo vulkansko ostrvo, površine svega 0,24 kvadratna kilometra, uzdiže se iz mora poput crnog zuba. Visoko je 97 metara i nema luku, plažu niti izvor slatke vode. Pretpostavlja se da je jedino vulkansko ostrvo na Jadranu, nastalo erupcijom čiji su tragovi i danas vidljivi u bazaltnim stenama koje prekrivaju gotovo svaki pedalj njegovog tla.

Kada ga ugledate sa mora, teško ćete ga pomešati sa bilo čim drugim. Pred vama je tamna stena koja gotovo da ne odbija svetlost, bez zelenila, bez pristaništa i bez ikakvog znaka ljudskog prisustva. Upravo je taj vulkanski materijal razlog zbog kojeg su generacije mornara sumnjale u svoje instrumente.

Bazalt od kojeg je Jabuka građena izuzetno je bogat gvožđem. Kada se brod približi ostrvu, ogromna masa rude utiče na iglu kompasa i odvlači je od pravog severa. Odstupanja mogu biti velika, a na pojedinim mestima u blizini ostrva zabeležena su skretanja od deset i više stepeni.

Ostrvo kome ne treba prilaziti

Na otvorenom moru, gde nema orijentira na kopnu, takva razlika može predstavljati razliku između bezbedne plovidbe i nasukavanja.

Ovaj fenomen nije otkriće savremenog doba. Mornari su vekovima znali da Jabuki ne treba prilaziti previše blizu, a lokalna predanja pamtila su ovo malo crno ostrvo kao mesto na kojem su brodovi nestajali bez vidljivog razloga.

Stari pomorski priručnici upozoravali su na Jabuku gotovo jednako kao i na opasne hridi ili obale koje ne pružaju zaklon od juga. Razlika je bila u tome što je Jabuka predstavljala opasnost koju nije bilo moguće videti. Tek je razvoj moderne magnetometrije dao ovom fenomenu precizno naučno objašnjenje.

Danas je jačina magnetnih anomalija izmerena, dokumentovana i ucrtana na svim ozbiljnim nautičkim kartama, ali fascinacija ovim ostrvom nije nestala.

Posebna dozvola za pristup ostrvu

Međutim, Jabuka nije samo geološka zanimljivost. Reč je o strogo zaštićenom području koje je deo ekološke mreže Natura 2000, a pristup ostrvu moguć je isključivo uz posebnu dozvolu nadležne javne ustanove.

Razlog nije samo njegova osetljiva geologija. Na Jabuci se gnezdi i beloglavi sup, jedna od najugroženijih evropskih ptica grabljivica, kojoj je mir, bez prisustva ljudi, od presudnog značaja za opstanak.

Istraživači, biolozi i geolozi mogu da dođu do ostrva kroz zvanične procedure, dok većina ljudi može da ga posmatra samo sa mora.

Za one koji ipak dobiju dozvolu i doplove do Jabuke, iskustvo je teško opisati rečima. Ovde nema plaže na kojoj možete da raširite peškir, nema restorana niti hlada. Postoje samo strme crne stene, bazalt koji otežava svaki korak i vetar koji neprestano duva sa otvorenog mora, piše Putni kofer.