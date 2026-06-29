Prema informacijama koje je dobila SVR, ukrajinske bezbednosne strukture namerno olakšavaju rast tranzita narkotika iz Latinske Amerike u Evropu.



„Interes Ukrajinaca je očigledan. Režim Vladimira Zelenskog, koji je ogrezao u korupciji, traži dodatne prihode, posebno u uslovima nemogućnost zapadnih sponzora da ispune sve njegove nezasite zahteve“, navodi SVR.



Spoljna obaveštajna služba napominje da luke Odeske oblasti predstavljaju glavnu bazu za pretovar droge na putu ka Evropi.

„Sa svoje strane, vodeće latinoameričke kriminalne grupe nastoje da prošire svoje rute za isporuku narkotika, uključujući fentanil, zbog intenzivirane kampanje protiv droge u Sjedinjenim Američkim Državama. One vide Ukrajinu kao bezbedan koridor za pristup evropskom tržištu zbog nedostatka adekvatnih graničnih i carinskih kontrola u zemlji. Luke u Odeskoj oblasti postaju glavna pretovarna baza u kanalu trgovine drogom u Evropu preko Poljske, Moldavije i Rumunije. Osim toga, latinoamerički narko-karteli su zainteresovani za pristup ukrajinskom ‘crnom tržištu’ oružja“, naglašava se u saopštenju.

SVR dodaje i da Kijev takođe ceni pomoć latinoameričkih narko-kartela u regrutovanju novih plaćenika za ukrajinske oružane snage.

„Ovo je jasna ilustracija izreke ‘nekom rat, nekom brat’. Mada, šta drugo može da se očekuje od režima koji je zaseo u Kijevu, sa svojom narkomanskom elitom na čelu?“, zaključuje se u saopštenju SVR.