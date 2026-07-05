Odlukom tužioca u Pljevljima, obojici je određeno zadržavanje zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.

"Postupajući po naredbi nadležnog suda, policijski službenici Stanice policije Šavnik izvršili su pretres stana i drugih prostorija na dve lokacije u Šavniku koje koristi K.Ć. (22), državljanin Republike Hrvatske. Prilikom pretresa, osim K.Ć., u jednom od objekata je zatečen i B.A. (21) iz Nikšića", piše u saopštenju.

Kako navode, tom prilikom pronađena je i oduzeta marihuana, kao i dva mobilna telefona, koji će biti predmet daljih veštačenja.

Iz Uprave policije poručuju da su obe osobe dovedene u službene prostorije Stanice policije Šavnik radi prikupljanja obaveštenja i sprovođenja kriminalističke obrade.

"Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je naložio da se K.Ć. i B.A. uhapse zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, te da mu uz krivičnu prijavu budu sprovedeni u zakonskom roku", zaključili su u saopštenju.