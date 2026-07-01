Vozač kamiona iz Habarovskog kraja u Rusiji kidnapovao je i silovao je žene, uključujući maloletnice, iz raznih regiona od 2005. godine, rekao je Istražni komitet Ruske Federacije za Habarovski kraj za RIA Novosti.

Prema navodima, vozač kamiona iz sela Gatka u Habarovskom kraju kidnapovao je žene uz pretnju pištoljem i silovao ih od 2005. godine.

Vozač kamiona je sada pritvoren.

- Istražujemo krivični slučaj koji uključuje otmicu, silovanje, s***ualni napad i pokušaj ubistva. On je u pritvoru - saopštio je Istražni komitet, napominjući da nisu sve žrtve vozača kamiona bile punoletne.

Krivične istrage su u toku od proleća. Poznato je najmanje šest žrtava, ali ih je moguće i više. Potraga za žrtvama je u toku u nekoliko regiona, prenosi ruska agencija.

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