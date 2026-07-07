Porodica Štefana S., srpskog državljanina koji decenijama živi i radi u Nemačkoj, preživela je nezapamćen pakao kada je pet naoružanih razbojnika, maskiranih fantomkama i obučenih u policijske uniforme, upalo u njihovu porodičnu kuću u Novom Bečeju i otelo oko 200.000 evra i kilogram zlata!

Tokom brutalnog prepada koji je trajao samo 12 minuta, lažni specijalci su uperili pištolj u glavu detetu i naterali preplašene ukućane, među kojima je bilo čak šestoro dece, da legnu na pod i predaju ušteđevinu namenjenu za kupovinu nove kuće.

Sve se odigralo 25. juna u večernjim časovima u širem centru Novog Bečeja. Razbojnici su detaljno isplanirali akciju, znajući da je porodica sakupila ogroman novac. Oni su najpre razvalili komarnik, uskočili kroz otvoren prozor u prizemlje kuće i uz grmljavinu i povike: "Policija! Lezi dole!" upali direktno u dnevnu sobu.

Tamo su odmah savladali dvojicu Štefanovih sinova (30 i 29 godina) i dve žene, od kojih jedna ima 75 godina. U tom momentu u prostoriji je bilo i šestoro prestravljene dece, uzrasta od šest do 11 godina. Nastao je opšti metež, a banditi su odmah pokazali da nemaju milosti kako bi došli do blaga.

— Razbojnici su sve koji su se zatekli u kući naterali da legnu na pod, a onda je jedan od njih uperio pištolj u glavu detetu i rekao ocu tog maloletnika da mu kaže gde je novac. Nesrećni čovek je, plašeći se da bi razbojnici mogli da mu ubiju dete, odmah ispričao gde je sklonjen novac. Dok su na spratu trojica lopova pretraživala stvari, jedan od ukućana je podigao glavu, a razbojnik ga je udario pištoljem u glavu i zapretio mu da će sledeći put pucati — otkriva izvor iz istrage.

Dok je trajao ovaj užas, jedan od sinova je držao otvorenu telefonsku liniju sa ocem Štefanom koji je bio u Nemačkoj. Čuvši krike, Štefan je odmah alarmirao svog brata u Novom Bečeju. Brat je pozvao pravu policiju i sa suprugom dotrčao do kuće, ali su naleteli pravo na vukove.

Lažni policajci su na izlazu iz dvorišta i njih oborili na zemlju, oteli im telefone, a onda seli u sivi "audi A4" bečkih tablica i nestali. Prava policija stigla je samo dva minuta kasnije, ali su begunci već odmakli. Tokom bekstva su skinuli austrijske tablice, a auto zapalili na periferiji Zrenjanina.

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