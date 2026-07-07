Letnja sezona u Grčkoj svake godine donosi veliki broj turista, ali i brojne priče vlasnika apartmana o tome kako pojedini gosti ostavljaju smeštaj nakon odmora. Dok većina boravaka prolazi bez problema, pojedina iskustva ponovo su pokrenula raspravu o odnosu prema tuđoj imovini i osnovnoj kulturi.

Ovoga puta pažnju je privukla objava vlasnice apartmana iz Grčke, poreklom iz Srbije, koja je u jednoj Fejsbuk grupi opisala neprijatno iskustvo sa gostima i izazvala stotine reakcija.

"Peškiri nisu za jednokratnu upotrebu"

Vlasnica je navela da je nakon odlaska gostiju zatekla još jedan uništen peškir, zbog čega je odlučila da javno podeli svoje nezadovoljstvo.

„Još jedan peškir uništen. Bez ikakvog razloga. Ozbiljno pitanje za pojedine goste – da li mislite da su peškiri u apartmanima za jednokratnu upotrebu? Ili da ih vlasnici nalaze na ulici? Beli peškiri služe za brisanje tela, a ne za podove, patike, kofere, ulje za sunčanje, šminku ili farbu za kosu“, napisala je.

Kako kaže, problem nije samo u peškirima, već i u načinu na koji pojedini turisti ostavljaju apartmane.

„Apartmani nekada izgledaju kao da u njima nisu boravili ljudi, već čopor divljih svinja. Čovek se zapita da li im je i kod kuće ovako ili samo tuđu imovinu nije problem uništavati“, navela je ona.

Dodala je da od gostiju ne očekuje da peru podove ili detaljno čiste apartman, ali smatra da je normalno pokupiti smeće i ostaviti smeštaj u pristojnom stanju.

Komentari podelili korisnike

Objava je izazvala burnu raspravu, a mišljenja su bila podeljena.

Mnogi su podržali vlasnicu i istakli da je osnovna kultura ostaviti apartman urednim i voditi računa o stvarima koje koriste.

„Prostakluk je neizlečiv“, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala da se sa sličnim ponašanjem susretala i u hotelima.

Pojedini vlasnici apartmana podelili su i svoja iskustva.

„Pokrali su mi posteljine, uništili peškire, deca išarala zidove, polomili krevet. Posle toga sam prestala da izdajem preko velikih platformi i primam goste isključivo po preporuci“, navela je jedna od učesnica diskusije.

"Gosti su platili smeštaj"

S druge strane, bilo je i onih koji smatraju da pojedini iznajmljivači imaju nerealna očekivanja.

„Ljudi su platili smeštaj. Naravno da ne treba ništa da uništavaju, ali ne očekujte da vam spremaju apartman za sledeće goste. Za to postoji čistačica“, glasio je jedan od komentara.

Drugi su ukazali na visoke cene smeštaja u turističkoj sezoni, smatrajući da vlasnici zbog toga ne bi trebalo da zameraju gostima zbog svakog oštećenog peškira.

Gde je granica odgovornosti?

U raspravi su se pojavili i komentari da odgovornost treba da bude obostrana – gosti bi trebalo da poštuju tuđu imovinu i ne ostavljaju nered, dok bi vlasnici trebalo redovno da održavaju apartmane i obezbede kvalitetnu uslugu.

Iako su mišljenja ostala podeljena, većina učesnika saglasila se u jednom – namerno uništavanje inventara i nepoštovanje tuđe imovine ne može se opravdati, bez obzira na to da li je reč o apartmanu, hotelu ili bilo kom drugom smeštaju tokom letovanja.