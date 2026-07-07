Najmanje 11 osoba je poginulo, a 331 je povređena u snažnom grmljavinskom nevremenu koje je pogodilo kinesku provinciju Hubej. Samo u gradu Edžou život je izgubilo pet osoba, dok spasilačke ekipe i dalje rade na terenu.

Od ponedeljka do utorka olujni vetrovi praćeni grmljavinom zahvatili su gradove Huangši, Huanggang, Edžou i Sjaning. Kako prenosi Sinhua, u 53 opštine zabeleženi su udari vetra jačine od osam do 13 stepeni po Boforovoj skali, zbog čega je pogođeno oko 14.600 stanovnika.

Materijalna šteta

U dve opštine izmeren je vetar jačine 13 stepeni, dok su u pojedinim područjima zabeleženi i tornadi. Vlasti su saopštile da se razmere materijalne štete još procenjuju, a do sada je evakuisano 246 ljudi.

Meteorološka služba Hubeja objavila je da je do 11 časova u utorak izdala veliki broj upozorenja na opasne vremenske prilike tokom prethodnih 18 sati. Iako su neka ranija upozorenja istekla, na snazi ih je ostalo 86, uglavnom zbog obilnih padavina, snažnog grmljavinskog nevremena i jakog vetra.

Građanima je preporučeno da prate upozorenja i stanje vodotokova, kao i da preduzmu mere zaštite.

Nakon prolaska nevremena, gotovo 3.000 pripadnika različitih službi raspoređeno je u Huangangu kako bi učestvovali u akcijama spasavanja i pružanja pomoći.

U okrugu Huangdžou evakuisana su i bezbedno zbrinuta 103 stanovnika iz 81 domaćinstva koja su živela u dotrajalim ili visokorizičnim objektima, prenosi CCTV Njuz.

Prema istom izvoru, olujni vetrovi u okrugu Huangdžou oborili su veliki broj stabala, izazvali ljudske žrtve u stambenim naseljima i oštetili vozila i poslovne objekte.

Grad Edžou aktivirao je crveno upozorenje na opasne konvektivne vremenske prilike u ponedeljak u 19 časova. Preliminarni podaci do 5.10 časova u utorak pokazuju da je pogođeno 428 ljudi, pet osoba je poginulo, a 178 ih je evakuisano na bezbedne lokacije.

Oštećeno je 155 domaćinstava, odnosno 378 stambenih jedinica, objavio je CCTV Njuz pozivajući se na Biro za upravljanje vanrednim situacijama u Edžouu.

Na video-snimcima koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama vidi se tornado levkastog oblika koji se spustio na područje Edžoua, potom prešao reku Jangce, zahvatio močvarni park u Huangdžouu i prošao kroz Univerzitet Huangang Normal.

Na snimcima se vide razbijeni prozori, velika oštećenja unutrašnjosti objekata, kao i delimično urušen krov univerziteta.

Tornado pogodio kampus

Studentkinja Seli nalazila se u studentskom domu kada je tornado pogodio kampus. Ona je za Global tajms ispričala da u prvi mah nije verovala da je reč o tornadu.

"Prišla sam prozoru i videla kako otpadaju delovi fasade, a stabla uz put pucaju. Zatim sam čula ljude kako viču u hodniku. Prvo sam pomislila da je zemljotres, jer su tornadi izuzetno retki u Hubeju. Nije mi palo na pamet da bi mogao da bude tornado", rekla je ona.