Kada počne grmljavina, većina ljudi instinktivno zatvara prozore i ulazi u kuću, uverena da je time opasnost prošla. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ni boravak u zatvorenom prostoru ne znači da su svi rizici nestali.

Jedna od najčešćih preporuka jeste da se tokom grmljavinskog nevremena izbegava tuširanje, kupanje, pranje sudova, pranje ruku i svaki drugi nepotreban kontakt sa vodom koja je povezana sa kućnim vodovodnim instalacijama.

Iako ovakvo upozorenje mnogima zvuči neobično, ono se zasniva na načinu na koji se električni naboj može kretati nakon udara groma.

Zašto tuširanje tokom grmljavine može biti rizično?

Munja uvek traži najlakši put do zemlje. Ako udari u blizini kuće, električni naboj može da se prenese kroz metalne vodovodne cevi, električne instalacije i vodu koja protiče kroz sistem.

Upravo zbog toga osoba koja se u tom trenutku tušira ili koristi slavinu može biti izložena opasnosti.

Čak i u objektima sa plastičnim cevima rizik nije potpuno isključen. Voda iz vodovoda sadrži minerale koji omogućavaju provođenje električne energije, zbog čega stručnjaci savetuju dodatni oprez.

Nije problem samo tuširanje

Tokom oluje preporučuje se da se, ukoliko nije neophodno, odlože i druge aktivnosti koje uključuju vodu.

To znači da bi trebalo izbegavati:

tuširanje i kupanje

pranje sudova

pranje ruku ako nije neophodno

korišćenje slavine duže nego što je potrebno

Prema upozorenjima stručnjaka, povrede od udara groma mogu nastati i u zatvorenom prostoru upravo preko vodovodnih i električnih instalacija.

Zapamtite pravilo 30-30

Jedan od najpoznatijih saveta za procenu opasnosti tokom grmljavine jeste takozvano pravilo 30-30.

Ako između bleska munje i zvuka groma prođe 30 sekundi ili manje, oluja je dovoljno blizu da predstavlja opasnost i potrebno je odmah potražiti sigurno sklonište.

Drugi deo pravila jednako je važan – nakon poslednjeg groma treba sačekati najmanje 30 minuta pre nego što se ponovo tuširate, perete sudove, izađete napolje ili nastavite aktivnosti koje mogu predstavljati rizik.

Munja može udariti i kada vam se učini da se nevreme završilo, zbog čega stručnjaci insistiraju na dodatnom vremenu opreza.

Šta još treba izbegavati tokom grmljavine?

Osim kontakta sa vodom, preporučuje se da tokom oluje ne koristite uređaje koji su direktno priključeni na električnu mrežu.

To uključuje računare, fenove, kuhinjske aparate, punjače i druge uređaje povezane kablovima.

Takođe nije preporučljivo koristiti žičani telefon, stajati uz prozore ili vrata niti se naslanjati na betonske zidove koji često sadrže metalnu armaturu.

Ako ste napolju, nikada nemojte tražiti zaklon ispod usamljenog drveta, već što pre pronađite bezbedno sklonište.

Malo strpljenja može biti važno

Direktan udar groma u čoveka je redak, ali posledice prenosa električne energije kroz instalacije mogu biti veoma ozbiljne i dovesti do opekotina, oštećenja nerava ili drugih teških povreda.

Zbog toga stručnjaci savetuju da tokom grmljavine budete strpljivi i sačekate da nevreme potpuno prođe. Jedno odloženo tuširanje ili pranje sudova predstavlja malu neprijatnost, ali može biti važna mera predostrožnosti.