Dramatičan sukob na Velikoj plaži u Ulcinju izazvao je šok među turistima nakon što je, prema tvrdnjama očevidaca, svađa zbog udaranja muškarca prerasla u fizički obračun žena, dok je dete ostalo na gumi u moru. Navodno, sve je počelo nakon što je jedna žena udarila supruga druge u moru. To je bila inicijalna kapisla za incident.

Na snimku se vidi kako više osoba stoji u plićaku dok pokušavaju da razdvoje sukobljene žene. U jednom trenutku razmenjuju se udarci, povlačenje za ruke i guranje, dok okupljeni pokušavaju sprečiti dalju eskalaciju.