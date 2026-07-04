Dramatičan sukob na Velikoj plaži u Ulcinju izazvao je šok među turistima nakon što je, prema tvrdnjama očevidaca, svađa zbog udaranja muškarca prerasla u fizički obračun žena, dok je dete ostalo na gumi u moru. Navodno, sve je počelo nakon što je jedna žena udarila supruga druge u moru. To je bila inicijalna kapisla za incident.
Na snimku se vidi kako više osoba stoji u plićaku dok pokušavaju da razdvoje sukobljene žene. U jednom trenutku razmenjuju se udarci, povlačenje za ruke i guranje, dok okupljeni pokušavaju sprečiti dalju eskalaciju.
Posebnu pažnju privukla je činjenica da se u neposrednoj blizini nalazilo i dete na gumi, koje je tokom incidenta ostalo u vodi, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.
Alo.rs/Sandžak danas
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