Soljenje vode za testeninu deluje kao najjednostavniji korak u kuvanju, ali upravo tu mnogi prave grešku koja utiče na ukus celog jela. Prema rečima Lorenca Bonija, kuvara iz Barile, postoji tačno određeni trenutak kada so treba dodati – i ako ga preskočite, rezultat može biti bljutav ili preslan.

So ide tek kada voda snažno proključa

Boni objašnjava da se so u vodu za testeninu dodaje tek kada voda dostigne jako ključanje, neposredno pre ubacivanja testenine. Ne ranije.

Razlog za to je jednostavan:

so u hladnoj vodi može usporiti zagrevanje,

dužim ključanjem posoljene vode povećava se koncentracija soli zbog isparavanja.

Zato je, kako kaže, ključ u preciznom tajmingu, a ne u „odokativnom“ soljenju.

Zašto je so uopšte važna za testeninu?

So ne služi samo da jelo bude slano. Ona utiče na samu strukturu testenine i ukus.

Pravilno posoljena voda:

pomaže da testenina zadrži „al dente“ teksturu,

pojačava prirodan ukus brašna,

sprečava lepljenje testenine tokom kuvanja.

Drugim rečima, so je ono što običnu testeninu pretvara u jelo koje ima karakter.

Koliko soli je dovoljno?

Prema Bonijevoj preporuci, okvirna mera je:

oko 4 litra vode na 500 g testenine,

i približno 4 kašičice soli.

Važno je napomenuti da se količina može prilagoditi sosu. Ako je sos već slan (npr. sa morskim plodovima ili sirom), količinu soli u vodi treba smanjiti kako jelo ne bi bilo previše slano.

„Tečno zlato“ koje svi bacaju

Jedna od najvećih grešaka u pripremi testenine dešava se nakon kuvanja. Većina ljudi prosipa svu vodu iz šerpe, iako je upravo ona ključ za savršen sos.

Ta voda, bogata skrobom, pomaže da se sos poveže sa testeninom i postane kremast.

Kako pravilno postupiti:

sačuvati jednu šolju vode od kuvanja,

testeninu prebaciti direktno u sos,

dodati malo te vode i kratko mešati na vatri.

Rezultat je ujednačeno jelo u kojem se sos „lepi“ za testeninu.

Greška koju treba izbegavati: ulje u vodi

Dodavanje ulja u vodu za testeninu je česta, ali pogrešna praksa. Ulje stvara film na površini testenine, zbog čega se sos teže hvata.

Umesto kremaste teksture, dobijate masno jelo u kojem sos klizi sa testenine.

Savršena testenina ne zavisi samo od kvaliteta sastojaka, već i od nekoliko preciznih koraka: trenutka soljenja, količine soli i načina korišćenja vode od kuvanja. Mali detalji prave veliku razliku između prosečnog i restoranskog jela.