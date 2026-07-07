Aleksandar Lazić (40) iz Stare Pazove, koji se dva meseca vodio kao nestao, zverski je ubijen po receptu najkrvoločnijih kriminalnih klanova, a iza ovog nezapamćenog zločina stoje otac P. J. (44) i njegova dva sina (19 i 16) iz Rume!

Nesrećni čovek je najpre brutalno pretučen na jednom gradilištu u Novom Sadu, nakon čega su ga osumnjičeni prevezli u Rumu, držali ga zatočenog i mučili danima dok nije izdahnuo, a potom su njegovo telo zakopali u dvorištu porodične kuće gde je pre dva dana pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja.

Jezivi zločin koji su istražitelji rasvetlili šokirao je čitavu javnost, a istraga je utvrdila da Lazić, uprkos monstruoznom načinu izvršenja, nije bio žrtva mafijaškog obračuna, već nerešenih računa s članovima jedne porodice. Nakon što su lisice na ruke stavljene ocu P. J. (44) i njegovom starijem sinu P. J. (19), Viši sud u Sremskoj Mitrovici odredio je pritvor do 30 dana i najmlađem sinu rođenom 2010. godine zbog opasnosti od uticaja na svedoke i velikog uznemirenja javnosti.

Nestanak Aleksandra Lazića prijavljen je još u aprilu ove godine, od kada mu se izgubio svaki trag. Policija je od tada neprekidno radila na terenu, da bi operativnim radom došla do stravičnog saznanja da je nesrećni muškarac odavno mrtav i zakopan u kući u Rumi, koju porodica osumnjičenih koristi samo povremeno.

- Iako je zločin izveden po receptu zloglasnih kriminalnih klanova, istragom je utvrđeno da Lazić nije bio žrtva krimi-obračuna, već da iza zločina stoji porodica iz Rume - otac i dva sina. Određivanjem pritvora i trećem osumnjičenom, maloletniku, istraga ulazi u novu fazu u kojoj će se do najsitnijih detalja rekonstruisati pakao kroz koji je žrtva prošla - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

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