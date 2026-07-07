Očekuje se da će predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštiti Turskoj da je ipak spreman da joj ponovo omogući pristup američkim borbenim stelt avionima tipa F-35, uprkos zabrani koju je pre sedam godina lično uveo navodeći razlog nacionalne bezbednosti, preneli su danas američki mediji.

Turska je 2019. godine, tokom Trampovog prvog mandata, isključena iz programa F-35 jer je od Rusije kupila napredne PVO sisteme S-400.

Američki predsednik, koji dolazi na samit NATO u Ankari lično je uveo tu zabranu zbog zabrinutosti da bi isporuka američkih borbenih stelt aviona F-35 Turskoj mogla da omogući Rusiji da dođe do saznanja o njihovoj američkoj stelt tehnologiji, navodi Njujork Tajms.

Međutim, Trampova promena stava bi mogla da naiđe na otpor u Kongresu koji bi mogao da pokuša da blokira prodaju naprednih američkih borbenih aviona Turskoj.

Četiri neimenovana visoka zvaničnika američke administracije izrazila su očekivanje da će Tramp bar nagovestiti nameru da se borbeni avioni isporuče Turskoj, iako je neizvesno kada bi to moglo da se dogodi.

Zvaničnici su upozorili da bi predsednik SAD mogao da promeni mišljenje jer je, kako navode "nepredvidiv čak i za svoje saradnike".

Turski lider Tajip Erdogan je snažna ličnost koju Tramp veoma poštuje, zbog čega je potpredsednik SAD DŽ. D. Vens nedavno potvrdio da je američki predsednik naredio zvaničnicima svoje administracije da pronađu način da turskom lideru obezbede avione koje želi.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u ponedeljak da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da prodaju Turskoj naprednu vojnu tehnologiju, ocenivši da bi takav potez narušio odnos snaga na Bliskom istoku.

"Ne mislim da bi trebalo da im budu isporučeni avioni F-35 ili motori za njihove borbene avione", rekao je Netanjahu, preneo je Tajms of Izrael.