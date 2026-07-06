Rijaliti učesnica iz Hrvatske, Laura Prgomet, uhapšena je u nedelju uveče u Dubrovniku, a sada se pojavio snimak njenog hapšenja.

Na njemu se vidi kako Laura viče na policijske službenike, ali se zbog buke većina onoga što govori ne može jasno razumeti.

U jednom trenutku jasno se čuje kako viče: „Pustite mi telefon!“, nakon čega nastavlja da glasno negoduje.

Zašto je uhapšena?

Mirna noć u naselju Lapadski dvori u Dubrovniku naglo je prekinuta kada je policija intervenisala u jednom kafiću nakon prijave zbog narušavanja javnog reda i mira i oštećenja imovine.

Zbog incidenta je privedena Laura Prgomet, poznata javnosti po učešću u RTL-ovom rijaliti programu „Gospodin Savršeni“.

Kako se navodi, incident se dogodio nešto posle 20.30 časova. Policijska uprava dubrovačko-neretvanska potvrdila je da privodi mlađu žensku osobu zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom kafiću. Nezvanično je potom potvrđeno da je reč o rijaliti učesnici.

Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, Laura je ušla u kafić u Lapadskim dvorima i počela da lomi inventar. Policija za sada nije zvanično potvrdila identitet privedene osobe, a uviđaj je još u toku, pa će tačne okolnosti događaja biti poznate nakon njegovog završetka.

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