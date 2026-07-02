DOZVOLjAVA SE preinačenje tužbe kao u podnesku od 21.08.2025. godine.

OBAVEZUJU SE tuženi Alo media system doo Beograd i Viktor Petrović da tužiocu solidarno isplate iznos od 85.000,00 dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda zbog objavljivanja teksta od 07.02.2024. godine pod naslovom: „ČLANOVI I VOĐE SINDIKALNIH GRUPA ŠOKIRANI: Antiću gde su naše pare", a sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od 13.10.2025. godine pa do konačne isplate, u roku od 8 dana od dana prijema prepisa presude.

OBAVEZUJE SE tuženi Aleksandar Anđelić da iz teksta objavljenog dana 07.02.2024. godine u elektronskom mediju Alo.rs pod naslovom: „ČLANOVI I VOĐE SINDIKALNIH GRUPA ŠOKIRANI: Antiću gde su naše pare", trajno ukloni deo teksta koji glasi:

- “. „svakodnevno saznajemo nove i skandalozne probleme i činjenice o malverzacijama Novice Antića samozvanog predsednika navedenog sindikata... ali i da bespravno troši novčana sredstva od članarine sindikata",

a ime Antića i njemu bliskih lica protivpravno iz kase ovog sindikata. potrošeno više od 12.000.000,00 RSD bez pravnog osnova i odgovarajućih materijalno finansijskih dokumenata",

samozvanom predsedniku Antiću...", – "upravo zbog ovakvih Antićevih postupaka, njegovog samostalnog političkog delovanja, a naročito zbog nenamenskog i nezakonitog trošenja novca iz kase sindikata...",

bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana pravnosnažnosti presude.

OBAVEZUJE SE tuženi Aleksandar Anđelić da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude u elektronskom mediju Alo.rs bez ikakvog komentara i bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju, odnosno izdanju, počev od dana pravnosnažnosti presude.

"OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 100.600,00 dinara, u roku od 8 dana od prijema prepisa presude.