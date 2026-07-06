Predsednik parlamenta Horhe Rodrigez saopštio je da je povređeno 16.740 ljudi, dok je 17.854 raseljeno i smešteno u privremene prihvatne centre. Najveći deo žrtava i štete zabeležen je u priobalnim oblastima, gde se i dalje sprovode spasilačke i sanitarne mere, preneo je Rojters.

Vlasti su navele da je u 80 privremenih skloništa u Karakasu i La Gvairi smešteno oko 12.800 ljudi, dok su u toku dodatne procene potreba i organizacija pomoći.

Vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez odbacila je kritike da je reakcija vlasti bila "kasna i neadekvatna", napominjući da su snage bezbednosti raspoređene odmah nakon zemljotresa. Ona je najavila stvaranje nove vojne jedinice koja će pomoći u suočavanju sa budućim vanrednim situacijama i katastrofama.

Ujedinjene nacije su saopštile da nastavljaju da pojačavaju operacije pomoći u koordinaciji sa vlastima u Karakasu, uz prisustvo spasilačkih timova i medicinske podrške na terenu.

"Neki timovi za potragu i spasavanje ostaju raspoređeni u pogođenim područjima, dok drugi specijalizovani inženjerski timovi i medicinska podrška nastavljaju da stižu", rekao je portparol UN Stefan Dižarik novinarima.

On je naveo da je procena potreba u pogođenim oblastima pri kraju i da će na osnovu nje biti izrađen ažurirani plan odgovora, dok se humanitarne aktivnosti već sprovode u više kampova.

Potresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od nekoliko sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.