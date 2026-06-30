Muškarac koji je kreirao lažni Tinder profil za svoju bivšu partnerku i slao muškarce na njenu adresu, ubeđujući ih da želi da bude silovana, osuđen je na osam godina zatvora.

Asad Husein (36), iz Čidla, Veliki Mančester, proglašen je krivim za proganjanje žrtve izazivajući ozbiljan strah, kao i za napad.

Krunski sud u Česteru mu je takođe izrekao zabranu prilaska u trajanju od 15 godina, objavili su britanski mediji.

Suđenje je utvrdilo da je žrtva bila na nekoliko sastanaka sa Huseinom, koji je koristio lažno ime „Mik Reni“, u aprilu 2024. godine. Prekinula je vezu početkom maja nakon što se probudila i zatekla ga kako pretražuje njen mobilni telefon. Nakon raskida, Husein je više puta pokušavao da je ubedi da obnovi vezu, ali ga je ona uporno odbijala.

Nedugo zatim, krajem jula 2024. godine, nepoznati muškarci su počeli da se pojavljuju na njenim vratima. Svi su tvrdili da su se povezali sa njom preko aplikacije za upoznavanje i verovali da ih je pozvala kod sebe.

Kampanja zastrašivanja kulminirala je jedne avgustovske noći kada su joj četiri različita muškarca došla na vrata u kratkom vremenskom periodu, tvrdeći da su dobili gotovo identične poruke. Drugi muškarci koji su došli na njenu adresu rekli su im da u porukama piše da želi da ispuni svoju „fantaziju o silovanju“ i da želi da se prema njoj postupa grubo. U porukama je čak navodino da ako kaže „ne“, to zapravo znači da to „želi još više“.

Veruje se da je Husein na ovaj način prevario najmanje 18 muškaraca, iako policija veruje da bi pravi broj mogao biti znatno veći.

Prema izjavama datim policiji, muškarci bi se povezali sa ženom na Tinderu, nakon čega bi vrlo brzo dobili njenu adresu i broj telefona. Napadi na kućnom pragu Situacija je postala još opasnija u septembru. Nakon što je zazvonilo zvono na vratima, muškarac je snažno gurnuo vrata dok ih je žrtva otvarala, razbijajući staklo. Pokazao joj je poruke sa lažnog profila u kojima je pisalo da su ulazna vrata otključana i da ih samo treba „gurnuti“ jer su navodno zaglavljena. Kasnije tog dana, dok je žrtva bila na poslu, drugi muškarac je ušao u kuću dok je njena maloletna ćerka bila sama na spratu.

Posle kratkog vremena napustio je kuću bez incidenata. „Ne bi trebalo da se osećam nebezbedno u sopstvenom domu“

Nakon izricanja presude, žrtva je rekla da će joj sudska odluka doneti bar malo mira u narednim mesecima. Nijedna kazna ne može da izbriše ogroman uticaj koji je njegovo ponašanje imalo na mene i moje ćerke. Niko nema pravo da me tera da se osećam nebezbedno u sopstvenom domu samo zato što više ne želim da budem u vezi sa njima. „Ne“ bi trebalo da znači „ne“.

Sada se pitam koliko muškaraca ima moju adresu i veruje da želim da budem seksualno napadnuta, ili još gore - rekla je.

Detektiv inspektor Kit Teril rekao je da je to bio jedan od tehnički najsloženijih i najuznemirujućih slučajeva praćenja sa kojima se policija Češira ikada susrela.

„Asad Husein je izuzetno manipulativna i podmukla osoba koja je bila spremna da ide do krajnjih granica kako bi izazvala strah i anksioznost kod žrtve i njene dece“, rekao je Teril. Dodao je da je uticaj njegovih postupaka na žrtvu i njenu porodicu bio razarajući i izrazio nadu da će im presuda pomoći da konačno počnu da grade normalan život.

Avaz