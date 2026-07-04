Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Vranju i Odeljenjem tržišne inspekcije u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, uhapsili su S. R. (27) iz Prištine zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Prilikom kontrole vozila kojim je upravljao osumnjičeni, policijski službenici pronašli su i privremeno oduzeli veću količinu neregistrovanih suplemenata namenjenih daljoj prodaji.

Kako je saopšteno, zaplenjeni suplementi nisu imali potrebnu dokumentaciju niti dokaze o poreklu, a njihova ukupna vrednost procenjena je na oko 4.651.200 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.