On je u Španiju stigao 27. juna iz Kostarike i trebalo je da nastavi put ka Briselu, kada ga je zaustavila španska policija radi rutinske kontrole, prenosi Jurovikli njuz i dodaje da je u njegovom koferu pronađeno devet cilindričnih paketa sa 4,555 kilograma kokaina.

Kako se navodi, policija ispituje da li je 86-godišnjak regrutovan zbog svojih finansijskih okolnosti i pogoršanog zdravlja, budući da kriminalne organizacije često vrbuju ljude za koje veruju da će privući malo pažnje prilikom prolaska kroz aerodrome, a stariji putnici mogu da deluju manje sumnjivo od mlađih putnika, posebno ako putuju sami i nose običan prtljag.

Za sada se ne zna koliko je čovek znao o drogama ili kakvu je ulogu igrao u njihovom transportu.