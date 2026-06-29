Petar Đurić, lider pokreta "Ćale ovo je za tebe", priveden je sinoć u Kraljevu, gde se, navodno, pijan tokom postupanja policije ponašao nepristojno, tako što je povišenim tonom izgovarao uvredljive reči usmerene protiv predsednika Republike Srbije i gradonačelnika Kraljeva, čime je u prisustvu policijskih službenika narušio javni red i mir.

Inače, pripadnici kombinovane patrole Interventne jedinice policije Policijske uprave Kraljevo i Policijske uprave Novi Pazar zaustavili su sinoć oko 20.45 časova u Ulici Jovana Deroka u Kraljevu putničko vozilo marke "porše kajen", novosadskih registarskih oznaka, kojim je upravljao A. P.

U vozilu su se nalazili A. P., dok su na zadnjem sedištu bili S. V, O. B. i Petar Đurić. Oni su se u tom trenutku vraćali sa protesta održanog u Kraljevu pod sloganom "Sve se vidi na Vidovdan".

Pregledom vozila policijski službenici su u vratima vozača pronašli nož sa sečivom dužine 14 centimetara, koji je privremeno oduzet. Pregledom putnika nisu pronađeni predmeti koji bi predstavljali prekršaj ili krivično delo.