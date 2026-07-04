Ruske vojne snage pokrenule su žestoke i koordinisane vazdušne udare na Slavjansk, jedno od poslednjih i ključnih uporišta ukrajinske vojske u Donjeckoj oblasti.

Prema zvaničnim informacijama koje je prenela Vojna uprava Slavjanska na svom Telegram kanalu, grad je bio meta tri sukcesivna i razorna napada bespilotnim letelicama, što svedoči o drastičnom pojačavanju ruske ofanzive na ovom pravcu.

Kako prenose ukrajinski mediji, napadi su žestoki i očekuje se da se uskoro na obodima grada pojave i ruske trupe.