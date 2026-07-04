Crna hronika
Dečak (15) se utopio u reci, naložena obdukcija! Tragedija na kupalištu
Tragedija se dogodila oko 14 časova, a nadležne službe su odmah izašle na teren.
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