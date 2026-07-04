Na kupalištu na reci Vrbanji kod Kotor Varoši danas je došlo do velike tragedije kada se utopio petnaestogodišnji dečak, potvrđeno je iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 14 časova, nakon čega su na lice mesta odmah upućene policija i druge nadležne službe.

Uviđaj su obavili dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i pripadnici Policijske stanice Kotor Varoš, koji rade na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do utapanja.

Po nalogu tužioca biće obavljena obdukcija tela dečaka u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, kako bi se utvrdili tačno vreme i uzrok smrti.

Istraga je u toku, a policija i tužilaštvo prikupljaju sve relevantne informacije koje bi mogle da rasvetle okolnosti ove tragedije.