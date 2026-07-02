Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Policijske stanice Surčin doneli su rešenje o zadržavanju S. S. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni se tereti da je 30. juna 2026. godine na teritoriji gradske opštine Surčin primenom nasilja ugrozio spokojstvo i telesni integritet svoje vanbračne supruge, kojoj je naneo telesne povrede, i to u prisustvu njihove ćerke.

Nakon prijave događaja, osumnjičeni je priveden, a na saslušanju pred javnim tužiocem iskoristio je zakonsko pravo da se ne izjašnjava o navodima koji mu se stavljaju na teret.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora zbog postojanja opasnosti da bi mogao da utiče na oštećenu i svedoka, kao i da u kratkom vremenskom periodu ponovi krivično delo.