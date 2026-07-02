Istraga o svirepom ubistvu, Aleksandra Nešovića, počinjenog 12. maja na Senjaku, dobila je novi epilog.

Dejan S., vlasnik autolimarske radnje u Staroj Pazovi i jedan od osumnjičenih u ovom slučaju, zvanično je priznao krivicu, postavši tako drugi okrivljeni koji je odlučio da sarađuje sa nadležnim organima.

On je inače brat od tetke glavnoosumnjičenog Saše Vukovića, zvanog Boske, koji je prošle nedelje takođe priznao učešće u ovom zločinu.

Prema zvaničnim saopštenjima tužilaštva, Dejan se tereti za krivično delo pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Istraga ukazuje na to da je on neposredno nakon ubistva prevezao Sašu Vukovića i Marija Stankovića prvo do Šapca, potom do jezera Dobrodol, da bi ih na kraju odvezao u Staru Pazovu.

Međutim, zvanično saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu otkriva znatno mračnije detalje ove logističke operacije skrivanja zločina:

„Dejan S., Mario S. i Saša V. su neutvrđenim vozilom i u neutvrđenom vremenu prevezli telo oštećenog A. N. do Jarkovačkog jezera, gde su ga zajedno sa konobarima Petrom U. i Vukom Š. u neposrednoj blizini jezera stavili u bure plave boje i zatrpali betonom, a zatim bure zakopali u zemlju“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

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(Telegraf.rs)

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