Viši sud u Nišu ukinuo je meru zabrane prilaska, sastajanja i komunikacije M.M.M. i M.M. iz Niške Banje sa sinom koji se nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, jer je 5. oktobra 2023. godine sa 37 uboda nožem ubio svog školskog druga, Andreja Simića (13).

Sud je odluku o ukidanju ove mere doneo 26. juna nakon glavnog pretresa u postupku protiv M.M. i M.M.M., koji se terete za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora do 12 godina, kao i za po jedno krivično delo zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, za šta mogu dobiti još po tri godine zatvora.

S obzirom na to da je u vreme izvršenja krivičnog dela imao samo trinaest godina, dečak ubica ne može biti krivično gonjen. Sud je smatrao da više nema osnova za produženje ove mere, jer je tinejdžer na poslednjem glavnom pretresu saslušan i da više ne postoji mogućnost da njegovi roditelji ometaju istragu uticajem na njega kao svedoka.

M.M. i M.M.M. je ova mera prvi put izrečena 26. februara 2024. godine i od tada je produžavana svaka tri meseca.

Otac ubijenog Andreja Simića, Mića Simić kaže da je očekivao da će sud ovako postupiti uzimajući u obzir zakonske razloge, ali da nije siguran da će to pozitivno uticati na dečaka.

- Oni bi trebalo da se već jednom zapitaju zbog čega je njihovo dete tamo gde se sada nalazi, ko je tome kriv. Međutim, na osnovu njihovog ponašanja na sudu ne bih mogao da zaključim da se oni na bilo koji način osećaju krivim. Ako je to zaista tako, ne shvatam kako će sada, kada im je dozvoljeno da ga ponovo viđaju, uticati na promenu njegovih stavova i njegovog ponašanja. U svakom slučaju, oni su dobitnici jer će sa svojim sinom ipak kontaktirati na ovaj ili onaj način, verovatno će ga povremeno i posećivati, a ja mog Andreja više nikada neću videti - zaključio je Simić.

Suđenje M.M. i M.M.M. biće nastavljeno 17. jula saslušanjem novih svedoka. Tužilaštvo je u optužnici navelo da su oni "u periodu od jula do 5. oktobra 2023. godine u Niškoj Banji, stavili na raspolaganje hladno oružje - noževe pogodne za nanošenje povreda svuda po kući, nadohvat svog maloletnog sina, a koji je iskoristio laku dostupnost noževa te je istima doveo u opasnost život i telo maloletnog Andreja Simića".

Jedan od ključnih dokaza protiv roditelja dečaka su fotografije načinjene pre zločina na kojima se vidi majka sa pištoljem i dečak kako nožem "kolje" plišanog medveda.

Kako se saznaje, i u njegovom mobilnom telefonu pronađeni su nasilni sadržaji, što takođe dokazuje da je predstavljao opasnost i pre zločina. Njegovi otac i majka se tokom celog postupka brane ćutanjem. Uporedo sa krivičnim, protiv njih se pred Osnovnim sudom u Nišu vodi postupak za lišenje roditeljskog prava.

(informer)