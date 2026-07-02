Milan Kaćanski (64), dugogodišnji kuglaš i trener iz Bačkog Gradišta, preminuo je 28. juna u Grčkoj, gde je sa suprugom boravio na odmoru. Prema navodima grčke Obalske straže, srpski državljanin pronađen je bez svesti na plaži u blizini Pefkohorija.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja ga je prevezla u Dom zdravlja Kasandra, gde su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Vest o njegovoj smrti potresla je porodicu, prijatelje i sportsku zajednicu, a društvene mreže poslednjih dana ispunjene su oproštajnim porukama.

Kaćanski je decenijama bio jedan od najistaknutijih članova Kuglaškog kluba „Vojvodina“ iz Bačkog Gradišta. Kao igrač, trener i sportski radnik dao je veliki doprinos razvoju kuglanja, posebno radu sa mlađim kategorijama, kroz koje su stasali brojni reprezentativci Srbije.

Od njega se oprostio i Kuglaški savez Vojvodine.

Kuglaški radnik i vodeća osoba Kuglaškog kluba „Vojvodina“ Bačko Gradište, čovek koji je držao konce ovog kluba prethodnih tridesetak godina, kada je stvoreno mnogo kadetskih, juniorskih i seniorskih reprezentativaca Srbije. Sahrana će biti obavljena u petak, 3. jula, u 13.30 časova na Pravoslavnom groblju u Bačkom Gradištu. Neka mu je večna slava i hvala - naveli su.

Kaćanski je tokom sportske karijere bio poznat po posvećenosti radu sa mladim kuglašima i zalaganju za razvoj kluba iz Bačkog Gradišta, u kojem je proveo najveći deo svog života.