Novi slučaj porodičnog nasilja potresao je građane Miričine kod Gračanice, nakon što je, prema dostupnim informacijama, mlađi muškarac fizički napao svoju majku. Kako navode lokalni izvori, incident se dogodio u večernjim satima, a osumnjičeni A. M. (25) tereti se da je tokom porodičnog sukoba naneo povrede svojoj 55-godišnjoj majci.

Na mesto događaja ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći i policije. Povređena žena je nakon ukazane prve pomoći prevezena u zdravstvenu ustanovu radi pregleda i lečenja. Policijski službenici obavili su uviđaj i preduzimaju sve zakonom predviđene mere kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do nasilja.

Zasad nije poznato više detalja o stepenu povreda niti o eventualnim merama koje će biti preduzete protiv osumnjičenog.

Alo/Sandžak Danas

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