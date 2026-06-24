Prava porodična drama odigrala se u jednoj vikendici u okolini Koprivnice, gde je 57-godišnja žena pod dejstvom alkohola izazvala incident zbog kojeg je kasnije završila pred sudom.

Prema informacijama iz sudskog postupka, incident se dogodio 31. maja u popodnevnim satima. Žena je, kako se navodi, bila pod uticajem alkohola, a tokom verbalnog sukoba sa suprugom počela je da iznosi uvrede i pogrdne reči, čime je narušila porodični mir.

Svađa je ubrzo eskalirala. U naletu besa bacila je daljinski upravljač prema zidu, nakon čega je došlo i do fizičkog obračuna. Prema navodima iz postupka, supruga je više puta ogrebala muža po grudima, a zatim ga udarala otvorenim dlanovima po leđima. Iako muškarac nije zatražio lekarsku pomoć, na mesto događaja pozvana je policija koja je intervenisala i privela ženu. Nakon hapšenja zadržana je u službenim prostorijama do otrežnjenja.

Narednog dana izvedena je pred nadležni sud, gde je proglašena odgovornom za nasilničko ponašanje u porodici. Sud joj je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 380 evra. Kako je prethodno provela određeno vreme u pritvoru, deo kazne joj je uračunat, pa joj je za uplatu ostalo oko 300 evra. Ovaj slučaj još jednom podseća da porodično nasilje može imati različite oblike i da nadležne službe reaguju bez obzira na to ko je počinilac nasilja.

Alo/Sandžak Danas

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