Navodni član „škaljarskog klana“ Vuk Lakićević (28) sproveden je u Crnu Goru nakon hapšenja u Hrvatskoj po međunarodnoj Interpolovoj poternici. Optužen je za teško ubistvo u saučesništvu i stvaranje kriminalne organizacije, saopštila je Uprava policije.

Primopredaja je izvršena na graničnom prelazu Debeli Brijeg - Karasovići.

„Danas je na graničnom prelazu Debeli Brijeg - Karasovići uspešno izvršena primopredaja i ekstradicija V.L. (28), koji je lišen slobode u Republici Hrvatskoj 28. aprila 2026. godine“, navodi se u saopštenju.

Za Lakićevićem je raspisana međunarodna poternica po nalogu Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog sumnje da je, kao član organizovane kriminalne grupe, počinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saučesništvu.

Prema navodima policije, reč je o kriminalnoj grupi koju je obrađivalo Odeljenje specijalne policije i Specijalno državno tužilaštvo zbog sumnje da je od 2017. do 2019. godine na teritoriji Crne Gore počinila šest krivičnih dela protiv života i tela.

„Prema policijsko-operativnim evidencijama, V.L. je registrovan kao član organizovane kriminalne grupe visokog rizika koja deluje na teritoriji Crne Gore, ali i na regionalnom i međunarodnom nivou“, saopštila je Uprava policije.

Dodali su da su njegovo lociranje i hapšenje rezultat efikasne međunarodne saradnje policija Crne Gore i Hrvatske.

Vuk Lakićević se sumnjiči da je bio pripadnik klana koji je po nalogu sada pokojnih Mileta Radulovića zvanog Kapetan i Alana Kožara od 2017. do 2019. izvršio najmanje šest ubistava, među kojima je i likvidacija Leskovčanina Ilije Krstića.

Krstić je, kako se sumnja, ubijen u junu 2019. i to jer su pripadnici "škaljarskog klana", navodno saznali da je angažovan za ubistvo njihovog saradnika Marka Ljubiše Kana.

Prema naredbi o sprovođenju istrage crnogorskog tužilaštva, Vuk Lakićević se sumnjiči da je Krstića kog je poznavao, namamio da dođe u njegov iznajmljeni stan u Budvi.

- Namamio ga je da dođe uz izgovor da u tom stanu može da boravi kako bi pripremao ubistvo Kana. Po dolasku u stan, međutim, navodno ga je oteo zajedno sa okrivljenima Stefanom Đukićem Mandićem koji mu je polubrat i Stefanom Jankovićem. Zajedno su ga mučili i iznuđivali informacije od njega o delovanju kavačkog klana, a zatim ga odveli na teritoriju Kotora, gde su ga zajedno sa Lazarom Klakorom i Tripom Ivovićem ubili tako što su mu ispalili hitac u glavu - navodi se u istrazi crnogorskog tužilaštva.

Potom su telo ubijenog pokušali da unište tako što su ga zapalili, a potom ostatke sakrili u rezervoaru za vodu i zazidali ih u kotorsku tvrđavu, gde su i pronađeni posle šest godina.