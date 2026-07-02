Novosađanka se tereti da je u noći između 2. i 3. novembra 2023. godine u kući u Ulici Koste Hadži Mlađeg broj 18, kada joj je sposobnost da shvati značaj svog dela bila smanjena, ali ne do bitnog stepena, sposobna da upravlja svojim postupcima, svesna svoga dela i htela njegovo izvršenje, pri čemu je znala da je njeno delo zabranjeno, sa umišljajem lišila života oštećenog Slavišu Dana. Ova Novosađanka je, kako se navodi u optužnici, kuhinjskim nožem, sa drškom dužine 13 centimetara i sečivom od 14 centimetara, oštećenom sada pokojnom Slaviši Danu najpre zadala ubod u predelu leđa, a potom i ubod u predelu grudi i nanela tešeke telesne povrede opasne po život u vidu ubodnih rana zadnje leve strane i prednje leve strane grudnog koša, što je dovelo do ubodne rane srca, a usled čega je oštećeni potom preminuo i time izvršila krivično delo ubistvo.

Olja Šajin će na glavni pretres u oktobru doći sa slobode jer joj je pritvor ukinut 25. novembra 2024. godine, nakon što je svrha zbog koje je bio određen ostvarena. Kako se nezvanično saznaje, ona nakon zločina nije želela da isnese odbranu pred tužiocem, odnosno branila se ćutanjem.

Prema nezvaničnim informacijama, zločin je počinjen u kući u kojoj su boravili okrivljena i žrtva sa drugim članovima porodice. Ubistvu je, navodno, prethodio sukob, da bi u jednom trenutku ona uzela nož i nekoliko puta ubola tridesetogodišnjaka. Potom su se, kako se sumnja, svi koji su se zatekli u kući uspaničili i pokušali da prikriju zločin tako što su oprali i uklonili krvave tragove, kako bi sve predstavili kao da je Slaviša Dan pokušao samoubistvo. Nakon što mu je pozlilo, pozvali su hitnu pomoć, koja je na licu mesta ustanovila ubodne rane oštrim predmetom. Inicijalno su započete mere reanimacije, nažalost, bez uspeha, tako da je konstatovana smrt.

(Dnevnik)