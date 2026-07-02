Saši V., zvanom Boske, prvoosumnjičenom za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku 12. maja ove godine, preminula je majka Mila V. (76), dok se on nalazi u pritvoru! Veliku pažnju privukla je čitulja koju je dao za svoju majku!

Saša V., zvani Boske, saznao je u pritvoru da je njegova majka Mila V. preminula u Brčkom u Bosni i Hercegovini, što je za medije potvrdio i njegov advokat.

- Tačno je da je mom klijentu preminula majka u Brčkom i on je tu vest primio u pritvoru. Ipak, zahtev sudu da mu se odobri prisustvo sahrani nismo podnosili, jer to ni sam moj klijent nije tražio. Saša je apsolutno svestan situacije u kojoj se nalazi i činjenice da mu, s obzirom na težinu dela i okolnosti, niko ne bi ni dozvolio napuštanje pritvora radi odlaska u Brčko - izjavio je advokat Ivan Simić za Telegraf.rs.

U beogradskim medijima osvanulo je nekoliko čitulja posvećenih Bosketovoj majci. Saša Vuković je dao jednu čitulju zajedno s porodicom, a potom i odvojenu:

„Uvek si bila stub naše porodice, mnogo ćeš nam nedostajati. Vole te tvoji najmiliji“, potpisuju se njena ćerka, brat, sestre ali i Saša. U odvojenoj Boske navodi: „Voljenoj majci. Nećeš nikada saznati koliko boli tvoj odlazak. Hvala ti, majko, za sve. Ostaćeš moje večno nedostajanje, voli te tvoj sin Saša“, navodi se u čitulji.

Podsetimo, Saša Vuković, zvani Boske, prvoosumnjičeni je za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu na Senjaku. Vuković je prvi put saslušan 16. maja, kada se branio ćutanjem, a u međuvremenu je odlučio da iznese svoju odbranu, što mu je i omogućeno. Iznosio je odbranu skoro 12 sati. Nije poznato šta je Vuković rekao tužiocima, ali se pretpostavlja da je odgovarao i na njihova pitanja.

Tužilaštvo ga tereti da je upravo on pucnjima iz pištolja ubio Nešovića, a potom sa pomagačima uklonio tragove i sakrio njegovo telo u jedno bure, koje je naknadno pronađeno u blizini Jarkovačkog jezera.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je, nakon 30 dana od pokretanja istrage o slučaju „Senjak“, na osnovu do sada prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo i povezanih krivičnih dela.

Naredbom o proširenju istrage, osumnjičeni Saša V. (Saša Vuković Boske) i Mario S. terete se da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, u sticaju s krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. Danka V. se naredbom o proširenju istrage tereti da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pomaganju u sticaju s krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Protiv još osmoro osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji.

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