Maloletnici Gabrijel K. (16) i Ljuba S. (16) iz sela Grebenac kod Bele Crkve ujutru su svirepo ubili dve godine mlađeg Georgija L. iz istog mesta.

Prema tadašnjim nezvaničnim informacijama, Georgi je na smrt pretučen motkama. Policija je uhapsila dvojicu maloletnika osumnjičenih za teško ubistvo i oni su privedeni istražnom sudiji Opštinskog suda u Pančevu.

Selo Grebenac nije pamtilo ovakvu tragediju, jer ni najstariji žitelji nisu mogli da se sete poslednjeg ubistva. Ovo mirno mestašce, nastanjeno uglavnom Rumunima, bilo je u stanju šoka od kada je pronađeno beživotno telo malog Georgija L.

Zločin se dogodio 2009. godine.

„Znamo da su sva trojica dečaka krenula u rane trešnje. Takav je kod nas običaj. Pošto je mali Georgi umeo da ostane duže ili prespava kod drugara, niko se isprva nije uplašio. Uveče smo već svi bili pomalo zabrinuti. Telo je pronašao gazda trešnjaka kada je sa svojim unucima takođe pošao u berbu“, ispričao je Stefan G., kum porodice L.

Prema priči nekih Grebenčana, Gabrijel K. i Ljuba S. pretukli su Georgija do te mere da su mu razbili glavu, zube, ali i grudni koš. Bez obzira na njegovo zapomaganje, oni nisu prestajali da ga udaraju.

Razlog za svirepo premlaćivanje, posle koga je Georgi ostao da bespomoćno leži na travi, nikome nije bio poznat. Dečaci koji su počinili ovo svirepo ubistvo zatim su se uputili svojim domovima, na samom kraju sela. Prema tvrdnjama žitelja Grebenca, već tokom noći su se svojim prijateljima hvalili da su pretukli Georgija. Policija ih je privela ujutru oko devet sati.

Suze i neverica su, zajedno sa mrakom, zavladale Grebencom. Ispred kuća su stajali ljudi i među sobom razgovarali o velikoj tragediji.

„Potpuno su ga slomili. Grudi su mu sabijene, možeš misliti kako su ga tukli. Leđa su mu potpuno modra, a bio je visok jedva 140 centimetara“, ispričao je jedan meštanin dok je sa susedima sakupljao novac za sahranu ubijenog dečaka.

„Učio je kada je hteo i svi su ga voleli. Imali smo poverenja u njega kao da je naše dete. Umeo je sve da okrene na šalu i mogao je da se uklopi u svako društvo. Nažalost, imao je veoma nesrećan život. Strašno je i završio. Georgi je bio dobro dete i zaslužuje da ga se sećamo“, rekla je kroz suze majka Georgijevog školskog druga.

Georgi L. se sa svojom porodicom preselio u Grebenac tri godine ranije, nakon što im je do temelja izgorela kuća u selu Vojvodince. Zarađivao je čuvajući krave domaćinstvima koja su ih imala.

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