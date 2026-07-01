Muškarac V. P. (49) teško je povređen nakon pada sa terase stambene zgrade u beogradskoj opštini Rakovica.

Prema prvim informacijama, nezgoda se dogodila u utorak u Ulici Ljubomira Ivkovića Šuce, kada je V. P. pokušao da uđe u stan svoje tašte preko terase, pošto su se ulazna vrata iznutra zaključala, a ona nije mogla da ih otvori.

Kako se saznaje, muškarac se popeo na balkon na prvom spratu, ali je u jednom trenutku izgubio ravnotežu i pao na tlo.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je povređenog prevezla u Urgentni centar, gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Nakon prijema podvrgnut je hirurškoj intervenciji.

Policija utvrđuje sve okolnosti pod kojima je došlo do nezgode, a istraga je u toku.

Telegraf.rs