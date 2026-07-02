Tokom letnje sezone popularne turističke destinacije uvode stroža pravila kako bi zaštitile prirodu i regulisale korišćenje javnih površina. Jedna od njih je i Bled u Sloveniji, gde su lokalne vlasti pojačale kontrole u priobalnom delu jezera i zapretile visokim kaznama za one koji ne poštuju propise.

Odluka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi turisti smatraju da su mere prestroge, naročito tokom toplotnog talasa.

Pojačane kontrole u najposećenijem delu Bleda

Kako je saopštila Međuopštinska inspekcija i komunalno redarstvo Bleda, Bohinja i Železnika na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici, redari svakodnevno obilaze javne površine u užem centru Bleda.

Posebna pažnja usmerena je na priobalni pojas između Grajskog kupališta i Grand hotela Toplice, gde zbog guste hladovine veliki broj posetilaca traži zaklon od sunca.

Međutim, nadležni podsećaju da taj deo obale nije namenjen za kupanje, sunčanje niti zadržavanje, što je, kako navode, jasno označeno tablama i zaštitnim ogradama.

Za kršenje pravila kazna od 200 evra

Iz komunalnog redarstva navode da se na tom području svakodnevno beleže prekršaji, zbog čega se sprovode pojačane kontrole.

Za nepoštovanje propisa predviđena je novčana kazna od 200 evra.

Turistima koji žele da borave u hladu preporučuje se uređeni prostor pod Stražom, gde su postavljene ležaljke u prirodnom okruženju.

Kako navode nadležni, tamo postoji i poseban prostor namenjen posetiocima sa psima, sa kućicama za kućne ljubimce.

Na kraju saopštenja zahvalili su svima koji poštuju pravila, ističući da se na taj način doprinosi očuvanju prirodnih vrednosti Bleda, zaštiti obale od erozije i prijatnijem ambijentu za sve posetioce.

Turisti besni: "Kako vas nije sramota?"

Objava je izazvala veliki broj komentara, a mnogi korisnici ocenili su da su pravila previše stroga.

Jedan od njih je napisao:

"Majko, šta si danas radila na poslu? Ništa, jednom čoveku sam napisala kaznu od 200 evra jer je sedeo u hladu ispod drveta."

Drugi korisnik poručio je:

"Kako vas nije sramota? Po mom mišljenju, ovo je kršenje ljudskih prava. Kakve kazne, kakva pravila?"

"Ljudi samo traže malo hlada"

Pojedini komentatori smatraju da zabrana nije primerena tokom ekstremnih vrućina.

"Razumeo bih u normalnim uslovima, ali po ovoj vrućini uznemiravate ljude koji samo traže komadić hlada."

Drugi su kritikovali zabranu korišćenja prirodne hladovine, navodeći da se građanima istovremeno savetuje da tokom toplotnog talasa izbegavaju sunce.

"Svuda slušamo da tokom velikih vrućina treba biti u hladu i unositi dovoljno tečnosti, a ovde se ljudi kažnjavaju zato što sede ispod drveta."

Rasprava na društvenim mrežama pokazuje koliko mere zaštite javnog prostora mogu izazvati različite reakcije, posebno tokom letnjih meseci kada veliki broj turista traži predah od visokih temperatura.