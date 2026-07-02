Tihomir Krstić (45), koji se nalazio u pritvoru zbog sumnje da je 27. decembra prošle godine na Novom Beogradu nožem napao, teško povredio i opljačkao ženu S. C., preminuo je u Centralnom zatvoru.

Protiv njega je 15. maja podignuta optužnica za teško ubistvo u pokušaju, a u trenutku smrti nalazila se na razmatranju pred Višim sudom u Beogradu.

Krstić je, prema dostupnim podacima, samo dva meseca pre napada izašao iz zatvora, a iza sebe je imao višegodišnji kriminalni dosije i više pravosnažnih presuda.

Prema ranijim presudama, osuđivan je od 2003. do 2016. godine:

26.12.2003.godine – godinu dana zatvora,

26.03.2004.godine – godinu dana zatvora uz meru obaveznog lečenja od narkomanije,

15.03.2006.godine – četiri godine zatvora,

24.10.2006.godine – dve godine i dva meseca zatvora,

21.06.2012.godine – četiri godine i šest meseci zatvora,

07.07.2016.godine – pet godina zatvora.

Napad zbog kog je bio u pritvoru dogodio se u stambenoj zgradi na Novom Beogradu, pred maloletnim unukom oštećene žene.

Prema navodima optužnice, Krstić je, pod dejstvom alkohola i lekova, tokom razbojništva nožem zadao žrtvi više ubodnih rana, a potom je opljačkao i pobegao.

Povređena žena zadobila je tri ubodne rane u predelu desne ključne kosti, jednu u levu ključnu kost, četiri u levo rame, jednu u glavu, kao i pneumotoraks, odnosno povredu pluća. Nakon napada prevezena je u Urgentni centar.

Policija je nakon zločina objavila fotografije osumnjičenog sa nadzornih kamera, a ubrzo je uhapšen na autobuskoj stanici.

Prema ranijim navodima medija, prilikom hapšenja je policajcu rekao da je narkoman i da je HIV pozitivan.

Okolnosti pod kojima je Tihomir Krstić preminuo u pritvoru za sada nisu saopštene.

Alo/Blic