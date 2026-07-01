Za glavu Vasilija Trbovića porodica je morala da plati račun od 3.600 dinara i treći put da iskopava grob sina.

„Žurio je u jednu tačku, nijednom nas nije pogledao. Bila sam besna, htela da ga udarim. Vrištala sam: ‘Ja sam te, Danijele, upisala u školu. Zbog tebe smo svaki dan na groblju, život nam se pretvorio u put od kuće do groblja. Nije pravda dostižna, bar ne u Srbiji. Nisu te ni kaznili, umesto 40 godina robije, lekari su presudili da imaš krevet, obroke, lekove, glava ti je na ramenu, dok našoj deci nije. Živ si, majka će ti u posetu. Ko će nama vratiti Vasilija i Luku... Ali verujem, Danijele, da ćeš goreti u paklu zbog ovoga što si nam uradio’“, pričala je za „Alo!“ Vesna Trbović, majka Vasilija Trbovića (26) i baba Luke Opačića (5), koje je 27. avgusta prethodne godine u Novim Banovcima ubio i izmasakrirao Danijel Jakupek (27).

U Okružnom sudu u Sremskoj Mitrovici Jakupeku je izrečena bezbednosna mera obaveznog neuropsihijatrijskog lečenja i čuvanja u ustanovi zatvorenog tipa. Završetku suđenja Jakupek, koji se već nalazio u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, nije prisustvovao.

„Bio je u ponedeljak, ali je rekao da ne želi da prisustvuje izricanju presude. Ne vidim da se kaje ni za šta. Njegova majka Marica nam je bila kućni prijatelj, ni saučešće nije došla da nam izjavi. Podržava ga. Na suđenju je rekla da je znala da joj Danijel boluje od šizofrenije. Ne znam kako može da živi sa tim da svaki dan gleda u Dunav, gde joj je sin bacao raskomadane delove naše dece. Bila je uznemirena kada je naš zet Milan uspeo da pljune u lice Danijela i pored sedam policajaca koji su ga čuvali“, pričala je Vesna.

„Ponekad pomislim da bih volela da oseti naš bol i stid deo od užasa koji smo dočekali. Oslobođen zbog neuračunljivosti? Opisao je kako je sekao Luku, nije lud, već zao. Nemamo prava na žalbu, izgleda da samo nemamo pare da platimo skupe advokate. Da je reč o deci bogataša, i električnu stolicu bi uveli“, rekla je Vesna.

Dom Trbovića u Novim Banovcima bio je prekriven uspomenama na Vasilija i Luku, koji su se smešili sa fotografija gotovo u svakom kutku. Hiljadu sveća za pokoj njihovih duša, a grob u malom sremskom mestu prethodnog meseca po treći put je otvaran.

Nakon svog krvavog pira, kada je 27. avgusta prethodne godine u svojoj kući u Novim Banovcima nožem u kadi ubio petogodišnjeg Luku i potom ga bonsekom iskasapio, a zatim na isti način presudio mališanovom ujaku Vasiliju, Jakupek je delove tela prosuo niz Dunav.

Četiri dana kasnije, pecaroš je u travi kraj reke zatekao obezglavljeni trup dečaka, bez nogu i jedne ruke. Sutradan ujutru, u plićaku Dunava, upleten u travu, isplivao je i Vasilijev leš, bez glave i jedne ruke.

Ni tada nije bilo poznato čijim propustom, ali mimo svih procedura, 23. oktobra, nenajavljeno, inspektori iz OUP-a Stara Pazova na vrata su Trbovićima isporučili u plastičnim kesama i providnim kovertama pet naknadno pronađenih delova tela malog Luke: ruku, delove kostiju, tkiva, kao i Vasilijevu šaku.

Osim šake, za koju se znalo da ju je u Batajnici slučajno pronašao pas, nije se znalo gde su nađeni ostali delovi tela. Istražni sudija ih nije slao na Institut za sudsku medicinu, niti je dao nalog da ih pristojno isporuče. Nesrećnoj porodici rečeno je da ostaci „mogu da stoje u frižideru narednih 48 sati“, pa su preživeli još jednu dramu i odmah otišli na groblje.

Međutim, da niko nije mnogo mario za rane ovih ljudi, čija su deca žrtve jednog od najvećih kasapina u istoriji Srbije, govorila je i činjenica da su sami morali da traže da se DNK analizama utvrdi da li je glava koju je 21. septembra u Višnjici upecao pecaroš pripadala nekome od njihovih najmilijih.

„Pročitali smo u novinama. Čekali smo i čekali da nas neko pozove, ali uzalud. Sami smo tražili analize. Rezultati su potvrdili naše sumnje. Glava mog Vase. Otišli smo u kapelu u Deligradsku. Srce mi se cepalo kada sam uzimao metalno sanduče“, pričao je Dragan Trbović, Vasilijev otac.

Tek što su Trbovići preživeli treće večno opraštanje od svoje dece, kod kuće ih je sačekao telegram da moraju da plate 3.600 dinara zbog pakovanja u kojem su primili sinove ostatke.

Danijel Jakupek je u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Kazneno-popravnom domu u Bačvanskoj smešten krajem septembra, gde je trebalo da ostane.

Neuropsihijatri i veštaci proglasili su ga neuračunljivim, teškim duševnim bolesnikom, opasnim po okolinu, koji bi, da mu se pruži prilika, ponovio slično delo.

U trenutku izvršenja zločina, kako su objašnjavali veštaci, Jakupek nije bio smanjene uračunljivosti, već je imao totalno pomračenje uma.

Zločin se dogodio 2009. godine.

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