Ceo Balkan na nogama! Trojica Rožajaca sumnjiče se da su iz Srbije u Crnu Gore prebacili glavnoosumnjičenog za ubistvo Darka V., zvanog Prika, u kafiću u Beogradu, kao i njegovog pomagača! Strahuje se da su osumnjičeni za zastrašujuću likvidaciju iz te zemlje zatim prešli u Albaniju!

Pripadnici kriminalne grupe - Rožajci Enes N. (45), Haris M. (26) i Aldin M. (34) - uhapšeni su zbog sumnje da su omogućili bekstvo i skrivanje osumnjičenima za ubistvo Darka V., zvanog Prika, ubijenog 22. juna u Beogradu, odnosno da su ih ilegalno prevezli iz Srbije u Rožaje, a potom dovezli i do Podgorice. Reč je o Nikolasu K. iz Kule, koji je glavnoosumnjičeni za ubistvo, kao i o Danilu Dž., koji mu je pomagao.

- Radi se o dva lica, državljanina Republike Srbije, koji su, kako se sumnja, ilegalnim putem prebačeni u Crnu Goru, a uz pomoć tri lica iz Rožaja koja su juče uhapšena na području Rožaja. Uprava policije apeluje na građane da, u cilju uspešnog lociranja osumnjičenih lica, pruže sve informacije i saznanja koja mogu biti od značaja za njihovo pronalaženje. Ukoliko poseduju bilo kakva saznanja o njihovom kretanju ili mestu boravka, policija usmerava građane da prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122, te da ukoliko se nađu u neposrednoj blizini ovih lica ili na istoj lokaciji s njima, budu oprezni i da odmah obaveste policiju - kazali su iz crnogorske policije.

Međutim, postoji bojazan da osumnjičeni nisu više ni u Crnoj Gori.

- Oni su organizovano prešli u Crnu Goru. Srpska i crnogorska policija su na nogama, a postoji strah da je ovaj dvojac otišao i iz te zemlje. Ispituje se mogućnost da su uz pomoć Rožajaca prešli u Albaniju - kaže naš sagovornik.

Ranije je crnogorska policija je saopštila da su Rožajci Enes N., Haris M. i Aldin M. uhapšeni zbog sumnje da su nakon ubistva Darka V. u Beogradu omogućili osumnjičenima za tu likvidaciju ilegalan ulazak u Crnu Goru i obezbedili logističku podršku za njihovo bekstvo i skrivanje, što i te kako može da ukaže na mogućnost da je ovaj dvojac prebačen dalje širom Balkana.

Kako smo ranije pisali, Darko V. ubijen je 22. juna oko 15.40 sati u kafe-baru u Ulici Peke Dapčevića u Kumodražu nakon što je ustao od stola da se rukuje s muškarcem koji je ulazio u lokal, da bi mu napadač, čim mu je žrtva okrenula leđa, ispalio hice direktno u glavu i nastavio da puca dok su šokirani gosti ležali na podu. Prijatelj koji je bio u Darkovom društvu Vuk M. pogođen je s dva metka i u teškom je stanju, ali stabilno.

Darko V. je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu je po nalogu tužilaštva izdao međunarodnu poternicu za Nikolasom K. i Danilom Dž., koji se nalaze u bekstvu.

- Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom N. K. na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u sticaju s krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i teška telesna povreda, a D. Dž. na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo u pomaganju. N. K. i D. Dž. su u bekstvu zbog čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da im odredi pritvor i da donese naredbu za raspisivanje poternice - navedeno je iz tužilaštva. Još dve osobe su uhapšene i određen im je pritvor zbog sumnje da su pomagali.

BONUS VIDEO