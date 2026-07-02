Mladić (26) nastradao je juče u selu Delovce, u opštini Suva Reka, nakon što ga je pogodio grom.

Tragedija se dogodila oko 17.30 časova, a vest je potvrdio komandant policije u Suvoj Reci, Safet Hodža.

Kako je saopšteno iz policije, prijavu o nesreći dobili su od meštana sela, nakon čega su na lice mesta odmah upućene policijske patrole i istražitelji.

Incident se dogodio u dubokom planinskom području, zbog čega je pristup mestu nesreće bio otežan - naveli su iz policije.

Prema dosadašnjim informacijama, mladić je preminuo na licu mesta od posledica udara groma.

Policija je obavila uviđaj, a više detalja o okolnostima ove tragedije biće poznato nakon završetka istrage.

(Kossev)