Kavački klan planira ubistvo direktora policije Crne Gore?! Na spisku smrti i ova bitna imena, ministar se oglasio

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, govorio je u crnogorskom parlamentu o pripadnicima kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela. Kako je istakao, čelnici bezbednosnog sektora su im trn u oku zbog sprovedenih akcija i onih koje gotovo svakodnevno preduzimaju.

- Pripadnici jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe pokušavaju da ubiju čelnike bezbednosnog sektora - glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i šefa Specijalnog policijskog odeljenja Predraga Šukovića, a podaci o tome dobijeni su od jedne zapadne partnerske službe u okviru međunarodne obaveštajne zajednice.

Šaranović je objasnio da je kao čelnik tog Vladinog resora i starešina organa dao saglasnost na predlog ovlašćenog lica da se sa dela podataka iz tog dokumenta ukloni oznaka tajnosti.



- Reč je o dokumentu sačinjenom na osnovu informacija dobijenih od jedne zapadne partnerske službe u okviru međunarodne obaveštajne zajednice, koje se odnose na aktivnosti organizovane kriminalne grupe usmerene protiv glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i šefa Specijalnog policijskog odeljenja Predraga Šukovića. Ove informacije izneo sam u skladu sa Zakonom i rešenjem o delimičnom ukidanju stepena tajnosti, isključivo u javnom interesu, kako bih sprečio pokušaje pojedinih interesnih grupa i subjekata da pod plaštom hibridnog delovanja kreiraju narativ o navodnom nepostojanju pretnji koje organizovane kriminalne grupe upućuju nosiocima ključnih funkcija u bezbednosnom sistemu. Takav narativ imao bi za posledicu prikrivanje delovanja organizovanih kriminalnih grupa i uskraćivanje javnosti informacija o ozbiljnosti pretnji usmerenih protiv života ovih štićenih ličnosti - objasnio je Šaranović.

Upitan koje su dodatne mere zaštite preduzete prema Novoviću, Šćepanoviću i Šukoviću nakon dobijanja procena o direktnoj ugroženosti po život, Šaranović je odgovorio:



- Organi za sprovođenje zakona preduzimaju sve neophodne mere i radnje radi obezbeđenja najvišeg nivoa zaštite štićenih ličnosti. Razumećete da u ovom trenutku mogu da saopštim isključivo informacije koje je, u skladu sa zakonom i donetim rešenjem, dozvoljeno učiniti dostupnim javnosti. Još jednom želim da naglasim da otkako postoje službe bezbednosti u Crnoj Gori nije zabeležena procena ugroženosti ovakvog stepena ni za jedno lice. Raspoloživi podaci ukazuju na postojanje ozbiljne i neposredne pretnje po život i bezbednost glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i šefa Specijalnog policijskog odeljenja Predraga Šukovića, kao nosilaca borbe protiv organizovanog kriminala, zbog čega su prepoznati kao potencijalne mete organizovanih kriminalnih grupa. Nadležne institucije preduzimaju sve zakonom propisane mere radi njihove zaštite, kao i zaštite svih drugih lica za koja se, na osnovu bezbednosnih procena, utvrdi odgovarajući stepen ugroženosti - poručio je Šaranović.



Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Danilo Šaranović prošle sedmice je u Skupštini rekao da se zbog žestoke borbe sektora bezbednosti protiv organizovanog kriminala i rezultata koje postižu promenio modus operandi organizovanih kriminalnih grupa i da njihov fokus više nije neutralizacija članova suprotstavljenih organizovanih kriminalnih grupa, već pokušaj fizičke likvidacije ključnih nosilaca borbe protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori.



- Od strane tih organizovanih kriminalnih grupa danas je direktno ugrožena bezbednost i nikada veća opasnost po život i telo direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i šefa Specijalnog policijskog odeljenja Predraga Šukovića. Dakle, otkako postoje službe bezbednosti, u Crnoj Gori nikada nikome nije data takva procena bezbednosti – direktne ugroženosti po život i telo kao što je to danas za ova tri čoveka. Govorim o ljudima kojima su se neki smejali ovde u parlamentu, ne tako davno, govoreći kako se voze u određenim blindiranim vozilima - rekao je tog dana u Skupštini.



Krajem aprila automobil BMW barskih registarskih oznaka, u kojem su se nalazila dva operativno interesantna lica, pratio je eskort vozila potpredsednika Vlade Alekse Bečića, ugrozivši njegov život, živote službenika zaduženih za njegovo obezbeđenje i drugih učesnika u saobraćaju.



To je "Vijestima" rekao ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, odgovarajući na pitanje da precizira navode koje je izneo u crnogorskom parlamentu.



Šaranović je objasnio da se incident dogodio 28. aprila na putnom pravcu Podgorica–Nikšić.



- Prilikom obavljanja redovnih poslova obezbeđenja Alekse Bečića, potpredsednika Vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku, službenici zaduženi za njegovo obezbeđenje su 28. aprila 2026. godine na putnom pravcu Podgorica–Nikšić uočili putničko vozilo marke 'BMW', barskih registarskih oznaka, koje je neposredno pratilo eskort štićene ličnosti - rekao je on.



Na osnovu službene beleške objasnio je i šta se tog dana dogodilo na putu.



- Tom prilikom se navedeno vozilo, pored upornog i nedozvoljenog praćenja štićene ličnosti, iako je više puta upozoreno svetlosnim i zvučnim signalima, kretalo brzinom većom od dozvoljene i počinilo više saobraćajnih prekršaja, čime je nezakonitim praćenjem i saobraćajnim prekršajima direktno ugrozilo bezbednost štićene ličnosti i drugih učesnika u saobraćaju, a o svemu su obavešteni službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić - pojasnio je Šaranović.



On je naveo da je, nakon prijave događaja, nadležna policijska patrola Odeljenja bezbednosti Nikšić zaustavila BMW i izvršila kontrolu osoba koje su se nalazile u vozilu.



- Tom prilikom utvrđen je identitet svih osoba koje su se nalazile u vozilu, pri čemu je za dve osobe utvrđeno da su operativno interesantna lica - rekao je Šaranović.

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