OVAN

POSAO: Situacija na poslu nije najbolja. U isčekivanju ste potpisivanja sporazuma i početka saradnje sa inostranim saradnicima, ali oni još uvek nisu u potpunosti sigurni u projekat.

LJUBAV: Niste zadovoljni emotivnim odnosom. Umesto veze pune ljubavi i strasti dobili ste vezu punu nerazumevanja, nesklada i svađa. Pitate se još koliko dugo će veza trajati.

ZDRAVLJE: Zdravstvena situacija nije najbolja. Nervni sistem je opterećen tako da su mogući problemi u ovoj oblasti. Raspoloženje varira od neraspoloženja do nervoze.

BIK

POSAO: Prezadovoljni ste saradnjom sa kolegama. Radna atmosfera je opuštena i vi na spontan i kreativan način razmenjujete ideje i donosite nove poslovne odluke.

LJUBAV: U fazi ste kada vam je potrebna samoća. Partner nije oduševljen vašom odlukom o prolongiranju susreta i to shvata na pogrešan način – da vama nije dovoljno stalo do njega.

ZDRAVLJE: Zdravstvena situacija je stabilna. Osećate se dobro. Hranite se dobro, mada ne uvek i zdravo i slobodno vreme provodite opuštajući se u prirodi na čistom vazduhu.

BLIZANCI

POSAO: Nezadovoljni ste saradnjom sa kolegama. Neslaganja su prisutna u domenu idejnih rešenja. Imate utisak da su njihove ideje limitirane, a da vaše deluju na njih kao avangarda.

LJUBAV: Prilično ste komunikativni i šarmantni. Uživate u neobaveznom flertu i utisku koji ostavljate na drugu stranu. Nije vam cilj da nekog zaista zavedete nego da se lepo osećate.

ZDRAVLJE: Pripazite malo na koordinaciju pokreta i reflekse. Postoji mogućnost da se iznenada, neočekivano povredite. Povreda neće biti ozbiljna, ali će zahtevati dozu nege.

RAK

POSAO: Odnos sa kolegama nije najbolji, jer ne uspevate da postignete zajednički dogovor. Uopšte ne shvatate poentu njihovih poslovnih ideja i šta bi one konkretno trebalo da donesu.

LJUBAV: Niste zadovoljni odnosom sa bračnim partnerom. Imate utisak da su njegovi stavovi kruti i da radi mira u porodici večito vi popuštate. Dosta vam je toga.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Ono što je prikazano kao mogući problem je što niste u kondiciji. Primećujete da se zamarate prilčno lako i odlučujete da uradite nešto povodom toga.

LAV

POSAO: Što se tiče posla, maksimalno ste fokusirani, imate jasne ciljeve i rešavate probleme na koje nailazite. Problem su finansije koje pokrivaju osnovne potrebe, ali ne i nešto više.

LJUBAV: Odnos sa drugom polovinom je neharmoničan. Druga strana je u fazi kritikovanja i vi ste glavna meta. Srećom ne uzimate njenu priču kao ozbiljnu pa se ne uzbuđujete.

ZDRAVLJE: Fizičko zdravlje generalno nije loše. Ono što je prikazano kao problem je psihičko zdravlje. U minus ste fazi, neraspoloženi i nedostaje vam životnog elana.

DEVICA

POSAO: Nezadovoljni ste saradnjom sa saradnicima. Imate različite poslovne ideje, ali niste spremni za ustupke i kompromise. Došli ste u ćorsokak i razmišljate o prekidu saradnje.

LJUBAV: Emotivno ste neispunjeni. Nije vam problem što ste sami, problem je što se osećate usamljeno. Priželjkujete da nađete partnera sa kojim biste se prvenstveno dobro razumeli.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Mogući su problemi ili sa cirkulacijom ili sa pritiskom.Ukoliko koristite terapiju najbolje bi bilo da su vam lekovi pri ruci.

VAGA

POSAO: Nepoznata firma uspostavlja kontakt sa vama. Niste sigurni šta tačno žele i strpljivo čekate da otvore svoje karte. Raspitujete se diskretno o njima da bi znali šta da očekujete.

LJUBAV: Niste zadovoljni emotivnom sferom. U suštini vam fali pažnja partnera, ali izbegavate da direktno kažete šta vam treba. Umesto toga ponašate se kao da vam sve smeta.

ZDRAVLJE: Osećate se dobro. Vodite računa o ishrani i rekreaciji, ali ne iz zdravstvenih razloga, nego iz estetskih. Imate utisak da bi bilo dobro kada bi skinuli koji kilogram.

ŠKORPIJA

POSAO: Fokusirani ste na uspostavljanje dijaloga sa inostranim saradnicima. Vaš prvi utisak je prilično povoljan. Inostrana ekipa deluje prilično zainteresovano za zajednički projekat.

LJUBAV: Intrigira vas koleginica sa posla. Ponašate se prilično hladno i nezainteresovano tako da ona ne bi ni poverovala kada bi čula da se disketno raspitujete o njoj.

ZDRAVLJE: Kondicija je loša i toga ste svesni. Umara vas i manji napor, a veće svesno izbegavate. Više razmišljate nego što konkretno nešto radite da to promenite.

STRELAC

POSAO: Prilično ste energični, ambiciozni i uspešni. Zadovoljni ste postignutim rezultatima. Jako vam prija pohvala nadređene osobe i to što okolina primećuje i ceni vaše kvalitete.

LJUBAV: Komunikacija sa bračnom partnerkom je prilično slaba.Druga strane ne želi da komunicira sa vama. Vi to mirno prihvatate i ne trudite se da saznate u čemu je problem.

ZDRAVLJE: Zadovoljni ste zdravljem.Pazite na način ishrane, rekreativno se bavite sportom i dovoljno se odmarate. Radite sve što je u vašoj moći da održite zdravlje i uspešni ste u tome.

JARAC

POSAO: Sve svoje nade usmerili ste u početak poslovne saradnje sa strancima. Problem je što ne uzvraćaju na pozive i mailove što izaziva zebnju da nisu zainteresovani za saradnju.

LJUBAV: Nakon dužeg vremena opservacije simpatije konačno odlučujete da je pozovete na piće. Druga strana je iznenađenja jer do sada niste pokazali ničim da vas zanima.

ZDRAVLJE: Skoro cela godina je povoljna za probleme sa kostima. Današnji dan nije nikakav izuzetak. Najviše su ugroženi zglobovi, kolena i donji deo kičme.

VODOLIJA

POSAO: Izuzetno ste zadovoljni situacijom na poslu. Sav trud oko proširenja saradnje sa inostranim sardnicima se isplatio i oni vam javljaju da pristaju na vaše predloge.

LJUBAV: Imate simpatiju sa kojom ste u prijateljskom odnosu. Konačno skupljate hrabrost i dajete joj do znanja da želite nešto više od prijateljstva. Druga strana je zatečena predlogom.

ZDRAVLJE: Zdravlje je solidno. Generalno su mogući problemi sa pritiskom i cirkulacijom, ali to hronični problemi na koje ste navikli i znate kako da ih regulišete.

RIBE

POSAO: Razočarani ste situacijom na poslu. Ulagali ste puno nade u ostvarenje saradnje sa strancima, ali postaje vam jasno da od toga nema ništa. Zbog toga ste prilično potišteni.

LJUBAV: Voljenoj osobi je jasno da ste u psihološkom minusu. Želi da vam pomogne da pregurate loše vesti. Brine se o vama i želi da vas opusti i ulije pozitivnu energiju.

ZDRAVLJE: Nervni sistem je osetljiv. Vi ste jedna od onih osoba za koju je emotivna stabilnost imperativ za dobro zdravlje. Sada ste osetljivi, neraspoloženi, tužni.