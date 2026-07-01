U mestu Grabovac kod Obrenovca, danas oko podneva, dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je teretni voz, koji je prevozio ugalj, naleteo na automobil "pežo".

Prema saznanjima, povređen je vozač automobila Đ. Č. (74), meštanin Grabovca.

"Pacijentu su konstatovane lakše telesne povrede u vidu istegnuća vrata, kao i nagnječenja glave i desnog kolena. Nakon primarnog zbrinjavanja na terenu, on je kolima Hitne pomoći hitno transportovan za Beograd", navodi izvor iz istrage.

Sudar se dogodio na samoj raskrsnici Doljanske ulice i pružnog prelaza u mestu Grabovac. Teretni voz je saobraćao na relaciji Ušće - kopovi Veliki Crljeni kada je, pod okolnostima koje se još uvek utvrđuju, došlo do kontakta sa automobilom kojim je upravljao Đ. Č.

Uviđaj na licu mesta obavljaju policijski službenici Policijske stanice Obrenovac, koji će utvrditi tačan uzrok ove nesreće i da li je signalizacija na pružnom prelazu u trenutku sudara bila ispravna.

(Telegraf)

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