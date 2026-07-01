Slađa Delibašić izgubila je oca Ljubu, koji je preminuo nakon kratke i teške bolesti.

Pevačica je želela da ovaj veliki gubitak prežali sa svojom porodicom, daleko od očiju javnosti, pa se ovim povodom nije oglašavala u medijima otkako se smrtni slučaj desio, krajem maja.

- Tačno je. Nekako se sve iznenada desilo. Bio je jedno vreme loše. Brat i ja smo svaki dan brinuli o njemu, raspitivali smo se šta mu je, a on je samo govorio da mu nije ništa. Odveli smo ga u bolnicu i tamo je ustanovljeno ono najgore na želucu. I nije prošlo ni nedelju dana i bilo je gotovo. Sada sam bolje, juče smo dali 40 dana. Bila sam jako vezana za njega. Meni je majka umrla kad sam imala 10 godina. Bio je jedan stvarno divan čovek i otac. Više sam ja bila vezana za njega od brata, ali eto... Čovek je bio fudbaler, niti je pušio, niti je pio, ništa... Život ide dalje. Svima nam jako nedostaje, meni najviše - rekla je potresena Delibašićeva.

Inače, Slađa je pre nekoliko godina u životnoj ispovesti prvi put govorila o svojim roditeljima i detinjstvu koje je provela na Kosovu i Metohiji.

- Detinjstvo me vezuje za Kosovsku Mitrovicu, tamo sam rođena. Dole smo bili mama, tata, brat i ja... Tako je bilo sve do moje desete godine, kad mi je mama umrla, rano sam je izgubila. Za Mitrovicu me stvarno vežu najlepši dani mog detinjstva. Tata Ljuba Delibašić je bio jako poznat fudbaler, igrao je za Trepču i živeli smo baš onako lepo. Bili smo jedna od imućnijih porodica u Mitrovici, mi i Vitorovići - pričala je Slađa, pa nastavila:

- Meni je i danas fascinantno toliko požrtvovanje moje majke, ona je radila u sudu. Pamtim koliko je brak mojih roditelja bio skladan. Mama mi je bila stroga, ovako kao što sam ja sada, ali energiju sam pokupila od tate. Što se tiče kuće i svega ostalog, na mamu sam 101 odsto. Brat Srđan, na primer, nije voleo da jede, bacao je hranu svuda. Stariji je od mene četiri godine i sećam se, kad bi mama čistila stan, nalazila bi gomilu hrane. Kad god se posvađamo, ja sam se žalila: "Tata, dirao me Srdan!", pošto sam mlađe dete. Onda on, naravno, njega izgrdi... Stalno sam mu nameštala batine (smeh)! Kada smo Đole i ja počinjali, pomogao nam je moj tata, dao nam je para da počnemo s kupovinom ovog dvorišta i prve kuće - otkrila nam je svojevremeno Slađa, a nekoliko meseci kasnije ispričala je da je njenoj majci Miri uništen spomenik u Kosovskoj Mitrovici.

- Istina je da su Albanci uništili spomenik mojoj pokojnoj majci. To je bilo još kad su dole počeli da se dešavaju prvi nemiri. Preminula je 1980. godine, a spomenik je porušen 1999. ili 2000. godine. Mnogo me je sve to pogodilo... Još odavno sam imala želju da prebacim njeno telo iz Kosovske Mitrovice, ali mi je sveštenik rekao da ne treba to da radim. Tako da, ostalo je tako kako jeste... Grob moje majke se nalazi u blizini kapele na groblju. To ne može ni da se nekako obnovi, pokušavala sam, ali ništa od toga. Polovina groblja je uništena, sve sa srpske strane, a sa albanske nije. Idem svake godine dole. Godišnjica njene smrti je 13. jula. Moja duša je ostala tamo s njom. Gubitak majke je najveća bol koju sam doživela u životu. Deset godina sam imala kad se to desilo - otkrila je svojevremeno pevačica.





Alo/Kurir

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