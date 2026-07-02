U Srbiji će u četvrtak, 2. jula biti promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji kratkotrajno i jak severni i severozapadni, a temperature će se kretati od 17 do 29 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti obilniji, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni.

Upozorenje na opasno vreme

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se upozorenje na vremenske nepogode nastavlja i u četvrtak, 2. jula, kada se u većem delu Srbije ponovo očekuju pljuskovi sa grmljavinom, grad i jak do olujni vetar.

Prema upozorenju RHMZ-a, danas i sutra (1. i 2. jula) vreme će biti promenljivo i nestabilno, uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti veoma izraženi.

Meteorolozi upozoravaju da su mogući kratkotrajna pojava grada, kao i jaki i olujni udari vetra u zoni najintenzivnijih pljuskova.

Posebno upozorenje za Beograd

Na snazi je i posebno upozorenje za područje Beograda.

RHMZ navodi da se tokom noći između srede i četvrtka, kao i tokom četvrtka, u pojedinim delovima prestonice očekuju lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar.

Građanima se savetuje oprez zbog mogućih naglih promena vremena, posebno tokom prolaska grmljavinskih oblaka.

Meteorolozi podsećaju da će nakon prolaska ovog nestabilnog perioda uslediti stabilizacija vremena, a od vikenda se očekuje pretežno sunčano i prijatnije vreme.

Biometeorološka prognoza

RHMZ je objavio i biometeorološku prognozu za četvrtak:

- Očekivana biometeorološka situacija može uticati na pojačanje tegoba kod reumatičara i osoba sa respiratornim obolјenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu umora i glavobolјe. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja - stoji u najavi.