Kako navodi u objavi na Reditu, sa samo 15 godina doživeo je ventrikularnu fibrilaciju i bio bez srčane aktivnosti čak šest minuta. Ono što tvrdi da je tada doživeo, kaže, nikada nije uspeo da zaboravi.

“Video sam stvari koje ne mogu da objasnim”

Mladić opisuje da je sve počelo jakom belom svetlošću koja je, kako kaže, delovala umirujuće i gotovo “spokojno”.

Međutim, prema njegovim rečima, iskustvo se ubrzo promenilo u nešto uznemirujuće.

“Tokom tog iskustva saznao sam stvari o univerzumu koje bih voleo da nikada nisam video”, naveo je u objavi.

Tvrdi da je imao osećaj prolaska kroz “vrata” i da je potom stigao do mesta koje ne može da opiše običnim rečima.

“Osetio sam strah i nemoć”

U nastavku ispovesti navodi da je na tom mestu susreo nepoznata bića, za koja je u prvi mah mislio da su anđeli.

“Raširio sam ruke očekujući da me zagrle, ali imao sam osećaj kao da sam vezan. Osetio sam strah, poniženje i potpunu nemoć”, tvrdi on.

Prema njegovom svedočenju, ta bića su mu navodno rekla da je ljudski život mesto gde se “uzgajaju duše”, što je dodatno pojačalo njegov strah.

Važno je napomenuti da ove tvrdnje nisu naučno potvrđene i predstavljaju lično iskustvo korisnika.

Lekari ga vratili u život nakon 6 minuta

Nakon nekoliko minuta bez pulsa, lekari su uspeli da ga reanimiraju i vrate u život.

Porodici je kasnije ispričao šta tvrdi da je video, ali su mu oni objasnili da bi sve moglo biti posledica ekstremnog stresa, nedostatka kiseonika i načina na koji mozak reaguje u kritičnim situacijama.

Ipak, on i dalje veruje da je njegovo iskustvo bilo stvarno.

Nauka: mozak može “eksplodirati” aktivnošću pred smrt

Stručnjaci objašnjavaju da iskustva bliske smrti mogu biti posledica složenih neuroloških procesa.

Istraživanja, poput onih neurologa Džima Borjigina sa Univerziteta u Mičigenu, pokazuju da mozak u trenucima gašenja organizma može doživeti nalet aktivnosti u centrima za svest, emocije i pamćenje.

To bi moglo objasniti osećaj svetlosti, mira ili “odvojenosti od tela” koji mnogi opisuju.

Misterija koja i dalje nema odgovor

Iako nauka nudi određena objašnjenja, pitanje iskustava bliske smrti i dalje ostaje otvoreno.

Da li je reč o poslednjim “signalima” mozga ili o nečemu što prevazilazi trenutno znanje čovečanstva – ostaje jedna od najvećih nepoznanica.